Boy Edgar krijgt onderscheiding voor hulp aan Joodse kinderen

Deze onderscheiding van Yad Vashem is voor niet-Joden die in de Tweede Wereldoorlog hun leven in de waagschaal stelden om Joden te beschermen tegen vervolging.



De Nederlander is voorgedragen door de Israëlische psycholoog Hanan Frenk, een achterneef van Mimosa Frenk, met wie Edgar op 30 september 1942 in Amsterdam in het huwelijk trad.



Getuigenissen

Edgar sprak zelden over zijn daden. Frenk kwam er pas meer over te weten tijdens het lezen van de biografie over Edgar die drie jaar geleden verscheen. Daarin zijn onder andere getuigenissen opgenomen van kinderen die in de oorlog door Edgar vanuit Amsterdam naar onderduikadressen in Gelderland werden gebracht.



Boy pendelde op en neer tussen Amsterdam en Heumen in Gelderland. Zijn werk als dokter hielp hem daarbij. Hij had toestemming om 's avonds en 's nachts op straat te zijn. Als hij werd aangehouden, kon hij schermen met een bevalling.



Lees meer over Boy Edgar: 'Hij pendelde op en neer tussen Amsterdam en Heumen. Het lijkt erop dat hij geregeld kinderen mee terug nam naar Gelderland.'