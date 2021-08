Bovenbouw Haga Lyceum verhuist naar Bos en Lommer

In het leegstaande schoolgebouw aan de Reinaert de Vosstraat wordt een deel van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum ondergebracht. Beeld ANP

Zo’n 130 leerlingen van de islamitische school krijgen de komende jaren les in een schoolgebouw in de Reinaert de Vosstraat, waar eerder het Reinaert was gehuisvest. Het afgelopen jaar zat er een antikraakinstelling.

Het Haga Lyceum zit sinds de opening in 2017 in een tijdelijk gebouw bij Sloterdijk. Op termijn moet op dezelfde plek een permanente vestiging komen voor de hele school. Door een nieuw besluit van het stadsbestuur kunnen de onderbouwleerlingen nu tot het voorjaar van 2024 aan de Naritaweg blijven. Daarna wijken ze in principe tijdelijk uit naar een pand nabij het havengebied, in afwachting van de oplevering van een permanent gebouw aan de Naritaweg. De bovenbouw zit vanaf volgende week maandag in Bos en Lommer.

Twee jaar geleden was kortstondig sprake van de verhuizing van het complete Haga Lyceum naar het voormalige Reinaertgebouw, maar het islamitische schoolbestuur ging daar niet mee akkoord. Het tijdelijke pand aan de Naritaweg is te krap voor de ruim 400 leerlingen die het Haga inmiddels telt. Toenmalig directeur-bestuurder Soner Atasoy stelde dat het gebouw in Bos en Lommer, dat plaats biedt aan 500 leerlingen, op termijn ook te klein zou zijn voor de complete school.

‘Erg content’

De huidige Hagabestuurder Achmed Baâdoud zegt ‘erg content’ te zijn met de nu gekozen oplossing, waarbij onder- en bovenbouw op twee locaties zitten.

De buurtbewoners zijn vorige week ingelicht over de komst van het Haga naar de Reinaert de Vosstraat. In een brief stelt de gemeente het te begrijpen ‘als u liever eerder (...) was geïnformeerd’. Dat was onmogelijk omdat lange tijd onduidelijk was of het gebouw tijdig gebruiksklaar zou zijn, aldus de brief. ‘De voorbereiding was lastig en duurde veel langer dan we gewild hadden, onder meer door de effecten die de coronacrisis ook op de bouwwereld heeft.’

Toen het er in 2019 even op leek dat het Haga Lyceum al naar Bos en Lommer zou verkassen, leidde dat tot ‘enige onrust’ in de buurt, aldus de informatiebrief. De gemeente schrijft zich te realiseren dat de school in het verleden ‘veelvuldig in het nieuws is geweest (..) Inmiddels is er een nieuw schoolbestuur actief waarmee de gemeente een goede omgang heeft.’ Bovendien zal het stadsdeel afspraken met de school maken ‘over het behouden van een prettige buurtsfeer’.

Geen inspraak

Een buurtbewoner die anoniem wil blijven is er niet gerust op. “Ik maak me zorgen omdat in het verleden personen aan deze school verbonden waren die hele andere ideeën over een samenleving hebben dan wat hier normaal wordt geacht. We zijn nu met een handjevol bewoners die een kort geding overwegen tegen de gemeente. We worden voor een voldongen feit geplaatst. Waarom was er niet veel eerder een inspraakronde?”