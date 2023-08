Bouwvergunning biomassacentrale in Diemen vernietigd: provincie moet eerst gevolgen voor milieu onderzoeken

Vattenfall wil naast de elektriciteitscentrale in Diemen een biomassacentrale bouwen. Beeld Kim van Dam/ANP

Bij Diemen wil Vattenfall de grootste biomassacentrale van Nederland bouwen. Tot woede van natuurbeschermers, die al jaren protesteren tegen de plannen omdat ze vrezen voor ontbossing, wil het energiebedrijf hier jaarlijks 212 kiloton uit het buitenland aangevoerde houtpellets verbranden. Daarmee kunnen via een warmtenet tienduizenden woningen in Amsterdam en Almere worden verwarmd en van het aardgas afgekoppeld.

De zaak bij de Raad van State was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie bekend van Johan Vollenbroek, die in 2019 bij de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid onderuithaalde. Met steun van Natuurmonumenten en het op IJburg uit protest tegen deze biomassacentrale begonnen Comité Schone Lucht voerde MOB aan dat de houtpellets moeten worden beschouwd als afval.

De Raad van State is het daarmee eens. Volgens het hoogste rechtsorgaan kan niet worden uitgesloten dat het bij de houtpellets gaat om afval. In dat geval is een zogeheten milieueffectrapportage verplicht.

Nieuwe beslissing nodig

De provincie, die de vergunning voor de bouw van de biomassacentrale had afgegeven, ging ervan uit dat de houtpellets geen afval zijn. Vattenfall had ook weinig informatie gegeven over de herkomst van de biomassa en de intentie van de leverancier. Precies die intentie is cruciaal voor de afweging of het gaat om afval, volgens de Raad van State.

Doordat de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale is vernietigd, zal de provincie Noord-Holland een nieuwe beslissing moeten nemen over de vergunningaanvraag van Vattenfall. Als de provincie de vergunning opnieuw wil verlenen, zal eerst een milieueffectrapportage moeten worden opgesteld.

Natuurvergunningen onder de loep

De uitspraak van de Raad van State betekent een gevoelig verlies voor Vattenfall, dat nu zijn huiswerk opnieuw moet doen. Met een nieuwe vergunningsaanvraag en het milieuonderzoek gaat hoe dan ook veel tijd verloren voor Vattenfall, die deze centrale in 2018 al aankondigde. Het bedrijf kan bijna 400 miljoen euro subsidie krijgen voor de warmte uit deze biomassacentrale, die formeel geldt als duurzame energie.

Ook als Vattenfall er alsnog in slaagt de bouwvergunning te krijgen, is de biomassacentrale niet zeker. De Raad van State buigt zich binnenkort nog over de natuurvergunningen voor de biomassacentrale en de vraag of die te veel stikstof gaat uitstoten richting beschermde natuurgebieden zoals het Naardermeer.

Alweer jaren geleden heeft Vattenfall bovendien de beslissing over de bouw van de biomassacentrale uitgesteld. Vanwege de weerstand die de plannen oproepen in de publieke opinie wil het energiebedrijf eerst duidelijkheid van de politiek en van klanten of die wel echt warmte uit biomassa willen.

MOB reageert verheugd op het terugfluiten van de provincie Noord-Holland door de Raad van State. Vollenbroek merkt op dat Vattenfall richting de publieke opinie de houtpellets juist afschildert als reststromen die vrijkomen bij de kap van bomen voor de productie van hout – in de woorden van Vollenbroek: houtafval.

MOB en Comité Schone Lucht hebben steeds gewaarschuwd dat verbranding van biomassa voor de verwarming van woningen zal uitlopen op het kappen van bossen in de Baltische Staten en het zuiden van de Verenigde Staten. Volgens Vollenbroek is voor deze biomassacentrale per jaar drieduizend voetbalvelden aan bos nodig. ‘Driemaal het Amsterdamse Bos.’