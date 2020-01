Bouwval voor 4 ton? Dan gaan gezinnen toch liever de stad uit

Het is een tegenstrijdigheid: de Amsterdamse bevolking groeit in hoog tempo en tegelijkertijd vertrekken er meer Amsterdammers dan ooit. Meestal zijn dit gezinnen die kiezen voor een betaalbare of grotere woning buiten de grote stad. Daar komen internationals voor in de plaats.

Deze uittocht begon toen de huizenmarkt zich weer herstelde van de crisis en de prijzen omhoog gingen. Prijzen die te gortig zijn voor veel Amsterdammers die groter willen wonen.

Noga Yaron woonde met haar gezin in een appartement van 45 vierkante meter in De Baarsjes. Haar zoektocht naar een grotere woning in Amsterdam leverde niets op. “Ik zag halve bouwvallen die voor vier ton weggingen.” Ze kocht een huis in Zaanstad van 110 vierkante meter met een grote tuin. Veel meer ruimte en toch voelt het vertrek als een offer. “Ik was liever in Amsterdam gebleven.”

Het vertrek van gezinnen heeft gevolgen voor de stad. De bevolking verandert, het aantal alleenstaanden groeit, het aantal leerlingen op de basisscholen daalt en zal de komende vijf jaar verder afnemen.

