Bouwput Y Towers in Noord verkocht aan Duitse vastgoedgigant

Impressie van de hoogbouw aan het IJ. Vanaf links de A'DAM Toren en B'Mine, de twee Y Towers en Bold. Beeld Team V/Zwartlicht

Die zegt toe dat de bouw begin volgend jaar wordt hervat, op het moment dat hotel had moeten opengaan en de 270 appartementen zouden zijn verhuurd. Het complex, dat een totale investering van 460 miljoen euro vergt, is nu pas eind 2022 klaar.

Onduidelijk is welke aannemer het project, een ontwerp van het Amsterdamse Team V Architecten, zal afbouwen.

Vastgoedgigant

Omdat het over een aandelentransactie gaat, is niet bekend wat Union Investment aan ontwikkelaar IES Immobilien heeft betaald. De Duitse vastgoedgigant bezit in Amsterdam al onder meer de Vijf Keizers, Gerechtshof IJdock, Zuidastorens Ito, Som, UN Studio en de hoofdkantoren van Stibbe en Akzo Nobel.

Het Y Towerscomplex, pal naast de A’dam Toren en de B’Mine-woontoren, bestaat uit twee wolkenkrabbers: een 110 meter hoge hoteltoren waarin congreshotel Maritim zich met 579 kamers en tientallen vergaderzalen moet vestigen en een iets lagere woontoren met 170 vrije sectorappartementen en 100 shortstay-onderkomens.

Beide komen bovenop het congrescentrum te staan dat bij het hotel hoort. Op het resterende dakdeel komt een tuin van Piet Oudolf.

Verbannen

Al in december 2017 werd de eerste paal geslagen. Begin oktober vorig jaar, toen de fundamenten net boven het maaiveld uitkwamen, werd de aannemer van het megaproject, Züblin, plots van de bouwplaats verbannen. Dat was op deze schaal een unicum in Nederland.

De relatie tussen de Oostenrijkse opdrachtgever en de aannemer kwam al direct na de start van de bouw onder druk te staan toen Züblin bij de Oostenrijkers aanklopte voor meer geld omdat het project niet langer binnen de oorspronkelijke bouwbegroting van 100 miljoen euro gebouwd kon worden. De kosten voor bouwmaterialen, onderaannemers en bouwvakkers zijn door de aanhoudende bouwwoede in Nederland flink gestegen.

De projectontwikkelaar was bereid sommige meerkosten bij te betalen als Züblin het ontwerp zou ‘optimaliseren’, een bouweufemisme voor het zoeken naar bezuinigingen om prijsstijgingen elders in de hand te houden.

Meer geld

Maar in plaats van te bezuinigen vroeg de aannemer juist ‘exorbitant meer’ meer geld. Toen Züblin vervolgens de ‘maakbaarheid’ van het complex ter discussie stelde, trokken de Oostenrijkers de stekker er uit. Een onderaannemer zorgt sindsdien voor het onderhoud van de bouwput.

Meerdere keren zegde de opdrachtgever toe dat de bouw zou worden gestart, maar nu heeft IES zijn handen van het project afgetrokken. Of dat met het bouwconflict heeft te maken, is niet duidelijk. Züblin hintte destijds op een fikse schadeclaim.