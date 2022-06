Bouwproject bij beoogd museum op Zuidas komt niet van de grond

Het oude rechtbankgebouw aan de Parnassusweg, waar een nieuw museum met hedendaagse kunst moet komen. Beeld Nina Schollaardt

Volgens de eerder gepubliceerde planning hadden vorige maand de kavels – die zich volgens de website van het Rijksvastgoedbedrijf op een ‘toplocatie’ bevinden – verkocht moeten zijn. Er zou een kantoor met drie verdiepingen, twee woonblokken en een daktuin moeten worden gebouwd. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt zich te beraden op vervolgstappen en onderzoekt waarom de gunning is mislukt.

De nu ontstane situatie lijkt vorig jaar ter sprake te zijn gekomen op een bijeenkomst met bewoners, waar iemand vroeg wat er zou gebeuren in het geval van onvoldoende interesse bij marktpartijen. Een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf zei er vanuit te gaan dat dat niet zou gebeuren. Mocht het daar onverhoopt toch op uitdraaien, dan heeft ‘ons verkoopproces gefaald’, aldus notulen van de bijeenkomst. Dan ‘moeten de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf opnieuw met elkaar in gesprek over de toekomstige ontwikkeling’.

‘Cadeautje’ aan de stad

Jennifer Bloemberg-Issa, raadslid voor de Partij voor de Dieren, heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de mogelijke consequenties. Ze wil weten of het de plannen doorkruist voor een nieuw museum met hedendaagse kunst, het ‘cadeautje’ van filantroop Rob Defares aan de stad. Dat moet gevestigd worden in het voormalige rechtbankgebouw, dat de gemeente voor 26 miljoen euro heeft overgenomen van het Rijksvastgoedbedrijf, om het vervolgens te verhuren aan de stichting Hartwig Art Foundation van Defares en Beatrix Ruf, oud-directeur van het Stedelijk Museum.

In haar vragen wijst Bloemberg-Issa erop dat de gemeenteraad vorig jaar in een ‘package deal’ stemde over de plannen voor het museum en de aangrenzende kavels. De gemeente kreeg een relatief gunstige prijs voor het oude rechtbankgebouw, waarbij het uitgangspunt was dat de aangrenzende kavels genoeg geld zouden opbrengen om de totale gebiedsontwikkeling winstgevend te maken. Het college sprak van een ‘totaalafspraak’ tussen gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.

Geen invloed

Een woordvoerder van de stichting zegt dat de mislukte gunning geen invloed heeft op de bouw van het museum. Een woordvoerder van het stadsbestuur beaamt dat het ‘gescheiden projecten’ betreft en dat de museumplannen onverkort door gaan. Wel wacht de gemeente het onderzoek naar de mislukte gunning af, aldus de woordvoerder.

Op vragen van deze krant stelt het Rijksvastgoedbedrijf per e-mail dat de biedingen van geïnteresseerde ontwikkelaars te veel afweken van wat vooraf door een onafhankelijk taxateur werd ingeschat als een reële prijs. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf kan alleen overgaan tot gunning als een bieding zich bevindt in de bandbreedte van die taxatie of als objectief verklaarbaar is waarom biedingen afwijken van die bandbreedte. Hoewel wij deze waarden niet kunnen delen, kunnen wij wel vaststellen dat (..) de biedingen onvoldoende aansloten bij de getaxeerde marktwaarde.’

Nieuwe gunningsprocedure

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf doet een extern bureau onderzoek naar de oorzaak van de afwijkende biedingen. Afhankelijk van de uitkomsten zal er dan op termijn een nieuwe gunningsprocedure worden gestart. Onduidelijk is nog wat dat betekent voor de planning. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bouw van de kantoren en woningen in 2024 zou beginnen.