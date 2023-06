Bouwplannen Food Center Amsterdam staan stil door slepend conflict: ‘Dit is een vorm van smaad’

Na twintig jaar praten loopt de bouw van 1700 woningen op het terrein van het Food Center Amsterdam opnieuw ernstige vertraging op. De projectontwikkelaar en ondernemers op het terrein zijn met elkaar in conflict geraakt. Volgens wethouder Reinier van Dantzig (Wonen) is het niet meer zeker of de plannen nog doorgaan.

Wethouder Reinier van Dantzig trok vorige week in de gemeenteraad aan de bel. Onderhandelingen tussen projectontwikkelaar Marktkwartier (een consortium van VolkerWessels en Ballast Nedam) en de ondernemers die zijn verenigd in de Vereniging Herstructurering Food Center Amsterdam (FCA) zijn volledig vastgelopen. De partijen zijn nu een mediationtraject ingegaan.

De nieuwe plannen met het terrein van Food Center Amsterdam aan de Jan van Galenstraat in West werden onlangs nog gepresenteerd. De groothandelsmarkt (ook wel ‘de buik van Amsterdam’ genoemd), die voornamelijk de Amsterdamse horeca bevoorraadt, komt terug in een compactere vorm, waarbij alle ongeveer tachtig bedrijven een plek behouden op het terrein. Daardoor ontstaat er in het zuiden van het gebied ruimte voor een nieuwe woonwijk, met 1700 woningen en voorzieningen: het Marktkwartier.

De gemeente heeft het gebied voor 25 jaar in concessie gegeven aan Marktkwartier en heeft er nog maar beperkte zeggenschap over. Het project nu alsnog terugnemen zou de bouw van woningen niet versnellen, zei Van Dantzig, maar de kosten voor de gemeente wel doen oplopen. Hij gaat ervan uit dat de partijen er zelf uitkomen en benadrukte dat de impasse al was ontstaan toen hij een jaar geleden aantrad.

Een woordvoerder van Marktkwartier wil weinig over de zaak kwijt zolang er sprake is van mediation en verwijst naar een schriftelijke verklaring van het consortium. Daarin staat dat het ‘in het belang is van de ondernemers, de woningzoekenden en de omgeving om zo snel mogelijk op te kunnen starten’ en dat de mediation ‘de voortgang van de gesprekken met individuele ondernemers’ niet in de weg staat.

Smaad

Voorzitter Wijgert van As van de Vereniging Herstructurering Food Center Amsterdam zegt in het duister te tasten over de beweegredenen van de projectontwikkelaar. “Marktkwartier heeft het gesprek met ons beëindigd, niet andersom. We weten nog steeds niet waarom, al hebben we het vermoeden dat het gaat over het nieuwe warmte-koudesysteem dat er moet komen.”

Dat er een duurzaam systeem moet komen voor het leveren van koude aan de koelcellen van de ondernemers op het terrein en warmte aan de nieuwe woningen, daarover zijn de partijen het wel eens. “Maar een plan van Marktkwartier om dat uit te laten voeren door het bedrijf Engie hebben wij in 2021 afgewezen, omdat wij het te duur vinden en er voor een te lange periode aan vast zouden zitten. Sindsdien wil Marktkwartier over helemaal niets meer met ons praten.”

Volgens Van Dantzig zou de Vereniging Herstructurering Food Center Amsterdam een poging van de gemeente om tussenbeide te komen hebben getorpedeerd. Ambtenaren van het projectteam zouden onheus zijn bejegend, waarna Van Dantzig de gesprekken voorlopig heeft stopgezet.

Van As: “Ik vind dat een vorm van smaad en wil daar graag persoonlijk met Van Dantzig over spreken. Het minste wat wij verwachten is dat mensen inhoudelijk goed op de hoogte zijn als ze aan tafel komen zitten. Dat was bij deze ambtenaren niet het geval.”