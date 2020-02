Bouwplan Almere zet metrolijn naar Amsterdam weer op de kaart

Archiefbeeld ter illustratie Beeld ANP XTRA

Woensdag, tijdens een debat in de Tweede Kamer over het woonbeleid, zullen D66-leider Rob Jetten en CDA-voorman Pieter Heerma in de Tweede Kamer een grootschalig nieuwbouwplan aankaarten voor de bouw van 25.000 tot 30.000 woningen bij Almere. Een nieuwe ov-lijn met Amsterdam moet de ideale verbinding gaan vormen voor forenzen.

De plannen voor zo’n IJmeerverbinding zijn al jaren oud, maar daarmee niet verouderd. Er waren simpelweg te veel goedkopere alternatieven voor woningbouw die geen dure voor-investering zoals een railverbinding vergden.

Al sinds 2010 worden er in opdracht van het Rijk studies verricht naar stadsuitbreiding ten noordwesten van Almere, een gebied dat Almere Pampus wordt genoemd. Aantrekkelijk voor bewoners van de Randstad die de hoge huizenprijzen niet meer kunnen of willen opbrengen.

Maar zoals planoloog Zef Hemel toen al schreef: “Zolang er geen nieuwe metrolijnen gebouwd worden, kunnen de nieuwe woningen, benodigd om de groei van de metropool op te vangen, maar het beste in Amsterdam zelf worden gebouwd. Dan gaat iedereen maar op de fiets naar zijn werk.” ‘Inbreiding’, precies wat er in de afgelopen jaren in de hele Randstad is gebeurd.

Almere Pampus

Nu het aantal ontwikkellocaties opdroogt, komen de oude uitbreidingslocaties terug op tafel. Zoals Almere Pampus. “Een voorwaarde voor de ontwikkeling van Almere Pampus is een goede ontsluiting en verbinding met Amsterdam,” schrijven Jetten en Heerma. “Een IJmeerverbinding is daarom cruciaal.”

Via een metroverbinding zouden forenzen in ongeveer 7 minuten IJburg bereiken, in 17 minuten het werkgebied Zuidoost en de Zuidas in circa 25 minuten. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het woonbeleid wordt gemaakt, zijn vorig jaar al studies besteld die de financiële haalbaarheid van Almere Pampus inzichtelijk moeten maken. Er valt geld te verdelen, want de meeste grond in Flevoland is niet van projectontwikkelaars, maar van het Rijk.

Significant is dat twee Haagse coalitiepartijen nu Almere Pampus noemen in combinatie met de IJmeerlijn, omdat zij over de prioriteiten van de regering gaan. Belangrijk, want het kabinet werkt aan een zogenaamde ‘groeibrief’ over grootschalige investeringen in Nederland. Als de IJmeerlijn daarin komt te staan, kan alleen een economische crisis het plan tegenhouden.

Nog voor de verkiezingen

Bovendien is het project vandaag concreter geworden, omdat twee partijleiders er hun naam aan verbinden. Nog voor de komende verkiezingen willen zij een besluit over Almere Pampus en de IJmeerlijn.

Amsterdam is er klaar voor. Op IJburg-strandeiland, dat nu wordt opgespoten, is al een uitsparing gemaakt voor een tunnelbuis. Ook zijn er plannen om van metrolijn M51 een cirkellijn te maken, waardoor forenzen uit Almere via een overstap snel met de metro in Haven-stad of West kunnen komen. Overigens laten Jetten en Heerma in het midden of het een ondergrondse metrolijn moet worden of een brug. In het ideaalste scenario zou de bouw over vijf jaar kunnen beginnen, aldus de partijleiders.