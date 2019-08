Bouwinspectie Cornelius Haga afgedwongen met hulp politie

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Koen van Weel/ANP

Een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman bevestigt het bezoek. “De uitslag wordt later bekend.”

Eerder op de dag had Moorman al aan de raad aangekondigd dat de politie zou worden ingeschakeld, omdat de schoolleiding medewerking aan een inspectie bleef weigeren.

Woensdag had schooldirecteur Soner Atasoy de gemeente telefonisch laten weten dat inspecteurs niet welkom zijn. Vervolgens kondigde hij per mail aan de gemeente voor de rechter te zullen dagen vanwege de kwestie.

Gisteren brachten bouwinspecteurs met de brandweer toch een bezoek aan de school, maar de schooldirectie wees hen de deur.

Aanleiding voor de controle zijn berichten over een herindeling van het pand in de zomervakantie. De gemeente wist daar niet van en wil de situatie in ogenschouw nemen. “Het is belangrijk dat het gebouw veilig is en dat de nood- en hulpdiensten bij bijvoorbeeld brand de weg weten te vinden,” zei een woordvoerder van Moorman woensdag. De gemeente wilde ook de ‘constructieve veiligheid’ en luchtkwaliteit toetsen.