Bouwhistoricus: 'Verbouwingen slopen historische interieurs'

8863 Met 8863 monumenten (7484 rijksmonumenten plus 1379 gemeentelijke monumenten) staat de stad er nu relatief goed voor

In een enkel geval is volgens de bouwhistoricus sprake van moedwillige vernieling. Hij waarschuwt tegen deze 'sluipende erosie' van het Amsterdamse erfgoed, die ten koste gaat van de herkenbaarheid van de stad.



Volgens Van Tussenbroek is ver­nieling van monumenten van alle ­tijden. Hij wijst erop dat rond de Dam al vanaf het prille bestaan van de stad woningen werden gesloopt. Ook later is deze buurt steeds veranderd. Foto's uit 1912 laten een Dam zien, die nu nauwelijks nog te herkennen is.



Ook na de Tweede Wereldoorlog is de uitstraling van de stad aangetast. Van Tussenbroek wijst op de sloop voor de Oostlijn van de metro, die de stad in de jaren zeventig als een bommentapijt trof.



Het plan van hoofdcommissaris Hendrik Kaasjager uit 1954 om 15 kilometer gracht te dempen voor autowegen haalde het niet.



Het lastige van monumentenzorg is dat je niet overal op tijd bij kan zijn.