Bouwgrond Oostenburg verkocht voor 64 miljoen

De vastgoedontwikkelaars Vorm uit Papendrecht en Steenwell uit Groningen kopen de kavel.



Er verrijzen ongeveer 450 huur- en koopappartementen. Ook komen er commerciële ruimten.



Ruim 20 procent van de 277 huurwoningen is sociale huur, bijna 10 procent is middeldure huur. De koopwoningen komen in het midden- en hoge segment.



Er is 6.500 m2 beschikbaar voor bedrijfsruimten en er komt een ondergrondse parkeergarage. In 2023 moet het project klaar zijn.



Peter de Grote

Oostenburg was tussen 1665 en 1795 in gebruik als werf voor de VOC. Het was toen het grootste industrieterrein ter wereld. Ongeveer de helft van de Nederlandse vloot kwam van Oostenburg.



De Russische tsaar Peter de Grote werkte enkele maanden lang op de Amsterdamse werf en leerde er schepen bouwen. Op basis van die ervaringen hervormde hij het Russische leger.



Ook de Nederlandse woorden die Peter de Grote er leerde, nam hij mee terug naar Rusland, zoals sjljoez (sluis), kajoeta (kajuit), flagsjtok (vlaggenmast), sjkiper (schipper, kapitein) en brjoeki (broek).



In totaal is er op het Oostenburgereiland plek voor 1.500 woningen.