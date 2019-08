Bouwers keren stad de rug toe: ‘Amsterdam heeft enorm probleem’

De woningnood zal de komende jaren alleen maar toenemen in Amsterdam. Dat stellen vastgoedpartijen die de dure stad de rug toekeren. De stad dreigt haar bouwdoelen niet te halen. ‘Het gaat helemaal niet goed.’

Amsterdam heeft een enorm probleem, zeggen vastgoedontwikkelaars, beleggers en bouwers. Het gemeentebestuur heeft grote ambities om de groeiende woningnood te lenigen. In het collegeakkoord staat dat er elk jaar zeker 7500 woningen bij moeten komen. “Dat gaat Amsterdam nooit halen,” zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN, de belangenvereniging van vastgoedbeleggers. “Het gaat helemaal niet goed.”

Vesteda, Nederlands grootste belegger in huurwoningen, doet voorlopig niets meer in Amsterdam, zegt directeur Gertjan van der Baan. “Wij kijken nu liever naar andere gemeenten in de regio.”

Maarten de Gruyter, directeur van projectontwikkelaar Boelens de Gruyter, ziet dat diverse bouwprojecten in de stad tot stilstand komen.

Gasloos bouwen

De bouw in de stad loopt zelfs terug, zegt Jan Overtoom, die namens branchevereniging Bouwend Nederland verantwoordelijk is voor de regio Amsterdam. “En die daling zal de komende jaren alleen maar sterker zijn.”

De kosten zijn de oorzaak van de nieuwe bouwcrisis. Beleggers en ontwikkelaars krijgen de begroting voor bouwprojecten niet meer rond. De grond die de gemeente uitgeeft, is te duur, de bouwkosten lopen op en de duurzaamheids­eisen, zoals gasloos bouwen, zorgen voor extra kosten.

De afname is al zichtbaar in de cijfers. Het aantal verstrekte bouwvergunningen daalt in Amsterdam, net als in de rest van Nederland. In 2018 zijn 3018 vergunningen afgegeven voor koop- en huurwoningen in Amsterdam, in 2017 waren dat er 3498, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Omdat het een paar jaar duurt voordat de vergunde ­woningen klaar zijn, zullen de bouwcijfers van 2021 en 2022 lager zijn, voorspellen de vastgoedpartijen.

Makelaarsvereniging NVM constateert nu al dat minder nieuwbouwwoningen in de verkoop gaan dan een jaar geleden. Hierdoor zijn de prijzen hoog en haken kopers af.

Vinger aan de pols

Dat wethouder Laurens Ivens nu nog bouw­records vestigt – in 2018 zijn meer dan 8600 woningen in aanbouw genomen – is het gevolg van een inhaalslag van bouwbedrijven na de crisis, zegt Vestedadirecteur Van der Baan. “Door de focus op bouwrecords strooit de gemeente ons zand in de ogen. Ik zit hier al heel lang mee in mijn maag: die 7500 woningen per jaar zijn onhaalbaar. Kijk maar naar de bouwvergunningen.”

Vooral de middeldure woningen, bedoeld voor bijvoorbeeld leraren en verpleegkundigen, komen nauwelijks van de grond. In 2018 zijn 1150 middeldure woningen in aanbouw genomen, veel minder dan de ambitie van het gemeentebestuur om jaarlijks 1670 huizen met een maximale huur van 971 euro te realiseren.

Vastgoedpartijen zeggen dat de komst van dit soort betaalbare huurwoningen onmogelijk is door de hoge grondprijzen en de strenge eis dat de huur 25 jaar nauwelijks mag stijgen. “Wij komen hier niet meer uit,” zegt De Gruyter.

Wethouder Ivens maakt zich weinig zorgen dat de bouw stilvalt. “Er wordt nog volop gebouwd.” Hij weet dat vastgoedpartijen afhaken en dat het aantal bouwvergunningen afneemt. “Ik houd de vinger aan de pols. We krijgen nog voldoende inschrijvingen binnen voor projecten.”