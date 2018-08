Bouwer BAM uitblinker op vlak Damrak

De Europese aandelenmarkten stonden verder in het teken van nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten en China elkaar hebben opgelegd.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 558,91 punten. De MidKap won een fractie tot 792,19 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in.



Zeesluis

BAM was in de MidKap (plus 6 procent) met afstand de sterkste stijger. De bouwonderneming boekte het eerste halfjaar flink meer winst. Het bedrijf compenseerde de gestegen kosten voor een zeesluis in IJmuiden bovendien met betere resultaten in het buitenland.



Beleggers verwerkten de invoering van eerder aangekondigde Amerikaanse importheffingen op 16 miljard dollar aan Chinese goederen, waarop het Aziatische land terugsloeg met tegenmaatregelen van dezelfde omvang.



Tegelijkertijd voerden de economische grootmachten in Washington hun eerste officiële handelsgesprekken sinds juni.