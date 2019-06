Bouwcombinatie haalt mensen weg bij Zuidasdok

Werkzaamheden aan de Zuidasdok, waarbij een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Beeld ANP

Volgens een woordvoerster van het project heeft dat te maken met de vertraging die is ontstaan. “Het klopt dat de aannemer vorige week per brief heeft laten weten niet door te willen gaan met het werken aan het definitieve ontwerp,” bevestigt de zegsvrouw een bericht hierover op de website van Cobouw.

Daardoor is volgens haar een “deel van de organisatie gedemobiliseerd”. Volgens Cobouw gaat het om het merendeel van de vijfhonderd medewerkers, maar dat kan de woordvoerster van Zuidasdok niet bevestigen. De werkzaamheden aan de ov-terminal gaan nog wel door, zegt ze. Voor de precieze argumentatie achter het besluit, verwijst ze door naar Zuidplus, dat bestaat uit bouwbedrijven Heijmans, Fluor en Hochtief.

Soberder project

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet vorige maand al weten dat de ontwerpfase nog langer duurt dan gedacht en dat het project 100 miljoen euro duurder uitvalt. Daardoor wordt nu ook gekeken naar hoe de uitvoering van het project soberder kan.

De vertraging in de herijkingsfase, de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw, heeft meerdere oorzaken. Ook blijkt het project complexer en risicovoller dan voorzien. De prognose van de kosten ligt nu op 1,7 miljard euro. Deze zomer moet duidelijk worden hoe het verder gaat.

Een deel van de drukke ringweg A10 bij de Zuidas verdwijnt straks onder de grond, de weg wordt verbreed en er komen nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. De klus moet in 2028 klaar zijn.