Bouwbedrijven niet langer met volle vrachtwagens in de stad

De Lijnbaansgracht in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

Bouwbedrijven mogen niet meer zomaar met volle vrachtwagens naar de bouwplaats rijden. Met name nieuwbouw, funderingsherstel en onderkeldering van huizen in het centrum ondervinden hinder van de strenge regels die zijn ingevoerd om de gammele bruggen en kades te beschermen.

Met al deze eisen en beperkingen jaagt Amsterdam bouwbedrijven op kosten, zegt Jan Overtoom, die bij bracheorganisatie Bouwend Nederland verantwoordelijk is voor Amsterdam. “Dit is een heel groot issue.”

De gemeente organiseert deze maand diverse bijeenkomsten waarop bouwbedrijven te horen krijgen met welke nieuwe beperkingen zij te maken krijgen vanaf 1 januari. Die komen bovenop eerder genomen maatregelen die overbelasting van bruggen en kades moeten voorkomen.

Op dit moment mogen vrachtwagens alleen via bepaalde routes de stad inrijden. Zwaarbeladen wagens hebben een ontheffing nodig en moeten vijf bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat ze in de binnenstad moeten zijn.

Vanaf 1 januari gelden nog strengere eisen voor belading en zijn bepaalde delen van de binnenstad ‘no-goareas’ voor vrachtwagens. Erg zware ladingen mogen helemaal de stad niet meer in. In de toekomst zal Amsterdam nog extra milieueisen stellen aan vrachtwagens. Ook komt het college nog met maatregelen voor touringcars.

Beeld Laura van der Bijl

Het gevolg van deze maatregelen is dat vrachtwagens slechts voor de helft geladen de stad ingaan. “We moeten onze vrachten opdelen,” zegt Edwin de Nijs van De Coogh Funderingstechnieken, die werkt in diverse grachtenpanden. Ook kan zijn bedrijf niet overal meer komen met vrachtwagens en worden kleinere busjes ingezet, die wel de stad in mogen.

“Dus zijn twee keer zoveel ritjes nodig om bijvoorbeeld voldoende cement op de bouwplaats te krijgen,” zegt Overtoom. Dit betekent meer ritjes, hogere kosten en ook meer vervuiling. De Nijs: “Eigenlijk gebeurt nu wat Amsterdam juist niet wil: meer vrachtverkeer door de stad en dus meer drukte.”

Amsterdam heeft een probleem met zo’n 850 bruggen en tweehonderd kilometer kademuur, die kampen met achterstallig onderhoud en kwetsbaar zijn. Probleem is dat de gemeente niet weet welke belasting bruggen en kades nog aankunnen.

Walther Ploos van Amstel, die zich namens de Hogeschool van Amsterdam bezighoudt met bouw en logistiek in de stad, vindt de klachten van de bouwsector terecht. “De vrachtwagens zijn tegenwoordig zo zwaar beladen, die kunnen niet meer over onze kades en bruggen. Dat is een groot probleem, niet alleen voor de bouw, maar ook voor de bevoorrading van de horeca en verwerking van afval.”

Ook Ploos van Amstel verwacht dat de stad meer vrachtverkeer moet verwerken doordat bouwbedrijven hun ladingen moeten verdelen over meer wagens. “Het wordt erg moeilijk om nog te kunnen bouwen.” Amsterdam zou volgens hem vervoer over water makkelijker moeten maken.

De bouwwereld heeft het sowieso niet meer zo op Amsterdam, dat hoge eisen stelt, slecht bereikbaar en duur is. Deze krant meldde eerder deze maand dat vastgoedpartijen Amsterdam de rug toekeren. Daar komen deze vervoerseisen nog eens bovenop.

De Coogh is niet van plan Amsterdam links te laten liggen. “Geen sprake van,” zegt De Nijs. “Het is toch prachtig om met grachtenpanden in de weer te kunnen zijn?”