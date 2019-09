Bouwbedrijf krijgt aanbesteding niet vanwege omkoping ambtenaar

Beeld Maarten Steenvoort

Het bedrijf uit Medemblik had zich ingeschreven voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Na de aanbestedingsprocedure bleek dat het bedrijf de goedkoopste was, maar kreeg het toch niet de opdracht. De gemeente wil namelijk niet meer in zee met het bedrijf en heeft daarin gelijk gekregen.

‘Het staat de gemeente vrij een partij uit te sluiten op grond van (eigen) onderzoek en objectief te bepalen integriteitsrisico’s,’ schrijft de rechtbank in het vonnis. Ook staat voor de rechter vast dat een voormalig ambtenaar, die strafontslag heeft gehad bij de gemeente, in dienst is van het bedrijf. De rechter vindt dat daardoor de integriteit in het geding komt en daardoor hoeft het de aanbesteding niet aan Infra Dam te vergeven.

De voormalig ambtenaar zou in het verleden schenkingen in de vorm van een badkamer, zonnepanelen, airco-installatie en een verbouwing hebben gehad. In ruil hiervoor kreeg Infra Dam de beschikking over vertrouwelijke informatie over aanbestedingstrajecten. De strafzaak hierover, waarin ook vier andere voormalig ambtenaren zijn aangeklaagd, dient in april 2020.

‘Niet uitzonderlijk’

Volgens de voormalig eigenaar van Infra Dam, die volgens de Rijksrecherche nog steeds de touwtjes in handen heeft bij het bedrijf, is dit in de bouwwereld ‘niet heel uitzonderlijk’. ‘Maar ik begrijp dat de gemeente andere normen moet hanteren,’ is te lezen in een door de gemeente opgemaakt verslag van een gesprek met Infra Dam.

De voormalig directeur geeft daarin ook toe dat de ontslagen ambtenaar hem goed van pas kwam. ‘De gemeente Amsterdam is een grote stad en er zijn veel ingewikkelde procedures. Het is vaak lastig te doorgronden hoe dingen geregeld moeten worden en daar komt X (de voormalig ambtenaar red.) om de hoek kijken. Hij kent de hazen en weet waar en bij wie hij moet zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Zijn verleden is misschien niet fraai, maar zakelijk gezien helpt hij Infra Dam enorm.’

Infra Dam zou nog wel betrokken zijn bij een ander groot project voor het GVB in de stad. Dit project is voorlopig aan Infra Dam gegund en de ontslagen ambtenaar is daarin voorgesteld als projectleider. Of de gemeente daarmee akkoord gaat is niet bekend.