Bouwbedrijf BAM onderuit op Damrak

Het beeld op de Europese beurzen was verdeeld. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel in de afgelopen handelsdagen en zijn in afwachting van de G7-top later deze week.



De AEX-index in Amsterdam eindigde de sessie met een winst van 0,2 procent op 562,78 punten. De MidKap, met daarin BAM, eindigde nagenoeg vlak op 802,39 punten.



De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent, terwijl Parijs uiteindelijk 0,2 procent verloor. Londen speelde 0,7 procent kwijt, onder druk van verliezen bij financiële fondsen. BAM verloor uiteindelijk 7,8 procent aan beurswaarde.



Onverklaarbaar

Ondanks de hoge verwachtingen van het herstelprogramma van het bouwbedrijf en de stabiele marktomstandigheden zijn de zwakke winstmarges volgens ING-analisten, die met de adviesverlaging op de proppen kwamen, "onverklaarbaar'' laag gebleven.



Sterkste stijger was chipbedrijf Asmi met een winst van bijna 6 procent na een positief analistenrapport van Credit Suisse. Verder stond Air France-KLM (min 5 procent) bij de zakkers.



Een samenwerking tussen Accorhotels en luchtvaartcombinatie Air France-KLM is mogelijk zonder dat de hotelketen zich inkoopt, zo meldde de baas van Accorhotels. Het bedrijf bevestigde eerder deze week dat het interesse heeft in een minderheidsbelang in Air France-KLM.