Bouw Y-Towers in Noord stilgelegd na conflict over kosten

'Dit is geen lichtzinnige stap,' stelt opdrachtgever Oviesa Torena - waarachter de Oostenrijkse geldschieters Invester en IES schuilgaan - desgevraagd in een schriftelijke verklaring, 'maar we zagen geen andere mogelijkheid of redelijk alternatief. We hebben er geen vertrouwen meer in dat Züblin in staat zal zijn het project goed op tijd af te ronden.'



Een hoogoplopend conflict over de bouwkosten is Züblin fataal geworden. "We hadden al een tijd verschil van inzicht over de vraag of we het project wel konden afmaken tegen de afspraken die eerder zijn gemaakt," zegt Broere. "Dat het zou uitmonden in deze rigoureuze stap, hadden we echt nooit verwacht. Het voelt heel onwerkelijk."



Pikant detail is dat het gaat om een Oostenrijks onderonsje. Zowel de investeerders als het moederbedrijf van Züblin, Strabag, komen daarvandaan. Het wordt ook een miljardenstrijd: Strabag is, met een jaaromzet van 14 miljard ­euro, het negende bouwbedrijf ter wereld; Invester claimt voor een miljard euro vastgoed te bezitten.



Aanmerkelijk duurder

De kemphanen houden zich op de vlakte over de aard van het geldconflict, maar de ruzie heeft direct te maken met de sterk gestegen kosten voor bouwmaterialen, bouwvakkers en onderaannemers in Nederland.