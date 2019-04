Bouw van prestigieus Sluishuis op IJburg gaat van start

De prijzen voor de appartementen lopen uiteen van 323.573 euro voor 38m2 tot bijna 1,5 miljoen euro voor de duurste woning van 192m2.



Het woonproject Sluishuis is bedacht door architectenbureaus Bjarke Ingels Group uit Kopenhagen en Barcode Architects uit Rotterdam. Het plan werd in 2016 geselecteerd uit in totaal negen inzendingen.



Panoramisch uitzicht

De locatie in het water vormt de schakel tussen het stedelijke havengebied en het historische centrum van Amsterdam. Kenmerkend voor de woningen zijn de afgesneden hoeken, waarbij de ene kant afloopt richting de laagbouw van IJburg en de andere kant een poort boven het water vormt. Dat zorgt volgens de ontwerpers voor een panoramisch uitzicht.



Naast de 442 woningen wordt ruimte gecreëerd voor een binnenhaven met aanlegsteigers, woonboten en horeca. Ook wordt het trapsgewijze gebouw voorzien van groene terrassen.



Duurzaam karakter

Het gebouw van ruim 40.000 vierkante meter kan straks zelf voor genoeg energie zorgen om de eigen bewoners te voorzien van warmte en elektriciteit.



Wethouder Marieke van Doorninck (ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid) is 'trots op het duurzame karakter' van het toekomstige Sluishuis. "Door innovatieve, technische oplossingen hebben de toekomstige bewoners straks een comfortabele, energieneutrale woning."



Van Doorninck geeft aanstaande dinsdag 9 april het officiële startsein voor de bouw van Sluishuis. De verkoop van de woningen start in dezelfde week, op zaterdag 13 april. Naar verwachting zal het project precies een jaar later worden opgeleverd.



