Bouw van middeldure Amsterdamse woningen verloopt dramatisch

Gebouwen en kantoren aan de Zuidas in Amsterdam. Beeld ANP

Diverse projecten lopen vertraging op, schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. En dat blijkt ook uit de cijfers. Vooral de bouw van middeldure woningen verloopt dramatisch. In de eerste helft van 2020 zijn slechts 78 van deze huizen in aanbouw genomen. Vorig jaar waren dat er, in dezelfde periode, bijna zeshonderd en dat was ook al een tegenvaller.

Amsterdam heeft juist grote behoefte aan middeldure woningen, die betaalbaar zijn voor docenten, verplegers, agenten en andere middeninkomens. De oververhitte huizenmarkt jaagt deze groepen de stad uit. Het gemeentebestuur heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om gemiddeld 1670 middeldure woningen per jaar te bouwen. Dat is sindsdien nog niet één keer gelukt. “Voor al die woningzoekenden die op dit type woningen is aangewezen is dit aantal een teleurstelling,” erkent Ivens.

In de eerste zes maanden zijn in totaal 3254 woningen in aanbouw genomen, dat zijn er 630 minder dan vorig jaar. Wel is de bouw van meer sociale huurwoningen begonnen: 1570, tegen 1200 vorig jaar. Met dat aantal lijkt het college zijn ambitie te halen om gemiddeld 2500 goedkope huurwoningen per jaar te bouwen.

Dure huur- en koopwoningen

De meeste huizen die worden gebouwd, zijn dure huur- en koopwoningen: bijna 1650. Dat was vorig jaar ook al zo. Dit is een flinke tegenvaller voor het progressieve gemeentebestuur dat juist streeft naar een betaalbare stad.

Volgens Ivens spelen er diverse problemen, waardoor veel projecten vertragingen oplopen. De coronacrisis zorgt voor terughoudendheid bij investeerders, bezwaarprocedures duren lang en afspraken met bouwbedrijven verlopen moeizaam. De bouwwereld wijst zelf op de zware duurzaamheidseisen die Amsterdam stelt, die nieuwbouw in de stad onaantrekkelijk maakt. De gemeente heeft met marktpartijen en corporaties een team opgericht dat stagnatie van woningbouwprojecten moet wegnemen.

Volgens Ivens is volgend jaar ruimte voor zo’n 3800 middeldure woningen, vooral in Zuidoost. Dit wil niet zeggen dat die er ook komen, in 2020 was het slagingspercentage slechts 25 procent. Desalniettemin hoopt hij de achterstanden in te halen. Eerder dit jaar sloot de wethouder een overeenkomst met grote beleggers, die hierbij hebben aangegeven de komende jaren duizenden middeldure woningen in Amsterdam te willen bouwen. “De impuls moet binnenkort zichtbaar worden.”