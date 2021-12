Bouw Sluisbuurt van start met woontoren van 100 meter hoog

Een artist’s impression van de eerste woontoren in de Sluisbuurt. Beeld Absent Matter

De woontoren is ontworpen door bureau De Architekten Cie. en krijgt een ‘groen’ dak met beplanting. In het gebouw komen twee- en driekamerappartementen, verdeeld over 33 verdiepingen. Op de 24ste verdieping wordt een dakterras voor bewoners aangelegd, op de begane grond is plaats voor onder meer horeca en een fitnessruimte.

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) moet de bouw van de Sluisbuurt een flinke boost geven aan het Amsterdamse aanbod huurwoningen in het middensegment. “Sluisbuurt wordt een moderne nieuwe stadswijk met een combinatie van hoog- en laagbouw op een unieke plek aan het IJ. Hier kan straks gewoond, gewerkt, geleefd en gesport worden en is er ook aandacht voor innovatie en duurzaamheid.”

Inbreuk op Amsterdamse traditie

De komst van de Sluisbuurt ging niet zonder slag of sloot; monumentenorganisaties, milieuclubs en tientallen omwonenden zijn tegen de bouw van ‘wolkenkrabbers’ en stapten naar de Raad van State. Zij beschouwen de bouw van woontorens tot 125 meter als een inbreuk op de Amsterdamse traditie. Begin november kreeg de hoogbouw toch groen licht van het rechtsorgaan.

Omwonenden vreesden vooral dat hun uitzicht door de hoge woontorens geschonden wordt. De Stichting Monumenten Amsterdam Noord stelde bovendien dat hoogbouw in schadelijk contrast staat met de bebouwing in Noord, omdat de kustlijn met de beschermde dorpsgezichten permanent in de schaduw komt te liggen. De Raad van State achtte de protesten ongegrond, en stelde dat de gemeenteraad meerdere belangen goed heeft meegewogen.

De gemeente wil op het nu nog lege gebied op Zeeburgereiland meer dan vijfduizend woningen bouwen. De bouwplannen voorzien in woontorens van 60 tot 125 meter hoog. Er komt ook een vestiging van hogeschool Inholland.

Onder de woontoren Justus komt een parkeergarage met plek voor 38 auto’s. De bedoeling is dat de Sluisbuurt autoluw wordt; alle voorzieningen liggen op loop- en fietsafstand van elkaar.