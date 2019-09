Bouw nieuwe sociale huurwoningen blijft achter bij ambities

Vorig jaar zijn er in Amsterdam 1801 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen. Beeld ANP

Dit blijkt uit een overzicht van de gemeente, dat woensdag naar de gemeenteraad gaat. De corporaties hadden op 1 januari tezamen 166.333 sociale huurwoningen in bezit. Dat zijn er 34 meer dan een jaar eerder.

Een kleine toename, maar voor wethouder Laurens Ivens, die als SP’er zeer hecht aan sociale huurwoningen, niet minder belangrijk. De afgelopen jaren daalde het corporatie­bezit alleen maar.

Corporaties blijven hierdoor ruim boven de afgesproken ondergrens van 162.000 sociale woningen.

Duurzaamheidseisen

Dit wil overigens niet zeggen dat het totaal aantal sociale huurwoningen in de stad toeneemt. Een deel is bezit van particulieren, die regelmatig woningen verkopen om zo te profiteren van de prijsstijgingen. De huren van deze woningen stijgen al snel tot boven de sociale huurgrens van 720 euro per maand.

Corporaties hebben in 2018 minder woningen verkocht dan in de jaren daarvoor: 775 tegen 1200 in 2017. Ook kwamen minder woningen terecht in de vrije sector.

Tot zover het goede nieuws. Uit het overzicht blijkt ook dat de bouw van nieuwe sociale huurwoningen achterblijft bij de ambities. In 2018 hebben corporaties 1801 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen. Het college streeft naar gemiddeld 2500 permanente sociale huurwoningen per jaar.

Corporaties hebben ook 1251 tijdelijke woningen in aanbouw genomen, veelal voor studenten.

Om de ambities van het college te halen, moeten de corporaties de komende drie jaar een enorme inhaalslag maken, de onderhandelingen met de gemeente zijn al aan de gang.

Het is de vraag of dit gaat lukken. Volgens corporaties staat de nieuwbouw onder druk door de hoge kosten en de strenge duurzaamheidseisen van de gemeente.

Diverse beleggers en vastgoed­partijen klagen ook over de hoge kosten en zware eisen aan nieuwbouw. Hierdoor is het niet meer haalbaar om middeldure woningen in Amsterdam te bouwen.