Bouw nieuwe pier op Schiphol duurt langer

Daardoor blijft de luchthaven voorlopig kampen met een tekort aan opstelplaatsen voor vliegtuigen en blijven reizigers last hebben van de werkzaamheden.



Schiphol werkt al enige tijd aan een nieuwe pier. In maart vorig jaar werden de eerste beelden van de nieuwe pier naar buiten gebracht en sindsdien vordert de bouw. Er komen ook allemaal voorzieningen voor de grens- en beveiligingscontrole.



Verbouwingen

Op het vliegveld wordt meer verbouwd. Om in Vertrek 1, voor vluchten naar Schengenlanden, voldoende ruimte te bieden aan alle passagiers, plaatst Schiphol een extra verdieping. Op deze zogeheten mezzanine komen ook beveiligingscontroles, net als in Vertrek 2 en 3. De bouw ligt op schema. De geplande ingebruikname is medio volgend jaar.



Ook voor vliegtuigen verandert er het een en ander. Zo breidt Schiphol tussen nu en volgend jaar het aantal parkeerplekken voor grotere vliegtuigen uit. Verder komt er een tweede viaduct over snelweg A4, waardoor vliegtuigen daar makkelijker in twee richtingen kunnen taxiën.



De nieuwe taxibaan wordt in fases aangelegd en de ingebruikname van de eerste fase is naar verwachting in 2021.