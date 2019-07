Bouw Namenmonument mag beginnen

Impressie van het Namenmonument. Beeld Holocaust Namenmonument Nederland

Het monument is ontworpen door de wereldberoemde architect Daniel Libeskind en bestaat uit een muur met de namen van 102.000 uit Nederland gedeporteerde Joden, Sinti en Roma. Hij komt te staan in het Weesperplantsoen, een bescheiden groenstrook langs de Weesperstraat. Buurtbewoners vonden het monument te groot voor die plek en vonden dat er niet genoeg inspraak is geweest.

Reacties

De opluchting was groot bij het Nederlands Auschwitz Comité, initiatiefnemer van het monument. Voorzitter Jacques Grishaver zei na afloop dat er een last van zijn schouders is gevallen. “Met zo’n duidelijke uitspraak heb ik er vertrouwen in dat we kunnen beginnen. Ongelofelijk.”

Bij de omwonenden daarentegen was de teleurstelling groot. “We gaan nu lezen en nadenken of het zinvol is in beroep te gaan bij de Raad van State.”

Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat de bouw 1 oktober kan beginnen. Het zal dan ongeveer twee jaar duren voordat het monument klaar is.