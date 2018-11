Bouw fietsbrug over IJ op losse schroeven

Dat schrijft wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.



Eerder werd bekend dat Rijkswaterstaat alle zes de ontwerpen voor de zogenoemde Javabrug had afgekeurd. Uit brieven die de wethouder aan de gemeenteraad stuurt blijkt dat ook het Amsterdamse Havenbedrijf en het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal forse kritiek hebben op de zes ontwerpen voor de fietsbrug over het IJ.



Zij maken zich onder andere zorgen over de veiligheid bij de wachtplaatsen voor scheepvaart en over de groei van de scheepvaart op langere termijn. Bovendien vinden ze dat ze te weinig inspraak hebben gehad.



De wethouder wil nu eerst 'zoeken naar een meer gemeenschappelijke basis voor de te maken afwegingen.' Een in gemeenschappelijk overleg op te richten panel met expertise op het gebied van verkeerskunde, stedenbouwkunde, civiele techniek, haveneconomie en nautiek moet tot een nieuw advies komen.



Oeververbindingen

Zij zullen kijken naar de ontwikkelingen voor de komende dertig tot veertig jaar, op het gebied van wonen, mobiliteit, duurzaamheid en het belang van de scheepvaart en de haven. "Met deze (nieuwe) inzichten wordt opnieuw gekeken naar het geheel van oeververbindingen in relatie tot onder andere het OV-netwerk en het fietsnetwerk," aldus de wethouder.



Op basis daarvan wordt besloten welke oeververbindingen Amsterdam nodig heeft, waarbij wordt gedacht aan zowel bruggen als ponten en tunnels.



De wethouder verwacht enkele maanden nodig te hebben voor het advies maar streeft ernaar het in de eerste helft van 2019 klaar te hebben.