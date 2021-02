Bouw distributiecentrum in de Lutkemeer tot juli uitgesteld

Volkstuinierders in Lutkemeerpolder oogsten groenten voor soep en couscous voor een actiedag. Beeld DINGENA MOL

Het bedrijf dat voor de bouw van een distributiecentrum zijn oog heeft laten vallen op 5,5 hectare in de Lutkemeerpolder bij Osdorp heeft veel te stellen met de coronacrisis en wil de bouwplannen nog niet definitief maken. Het bedrijf heeft GEM Lutkemeer, de ontwikkelaar van het gebied, daarom verzocht om uitstel tot juli.

Het bedrijf had met GEM over de kavel een reserveringsovereenkomst gesloten die tot december vorig jaar liep. Na het verzoek om uitstel is die reservering verlengd tot juli. Dat heeft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) deze week bekend gemaakt in de gemeenteraad. Amsterdam is één van de eigenaren van GEM.

Tegenstanders

Het uitstel geeft de tegenstanders van het distributiecentrum nieuwe hoop. Al jaren proberen klimaatactivisten en supporters van ecologische zorgboerderij De Boterbloem de Lutkemeerpolder groen te houden, maar de gemeente heeft al in een ver verleden met de overige eigenaren van de grond afgesproken dat hier een bedrijventerrein mag komen.

De tegenstanders van de bouwplannen in de Lutkemeer hopen dat van uitstel afstel komt. “Al begin 2019 werd gezegd dat het bedrijf zou gaan tekenen. In maart 2020 was het zo ver,” zegt Alies Fernhout. “En nu zijn we een jaar verder en vragen ze weer uitstel. Er wordt gedaan alsof het zo hard nodig is om dit gebied vol te bouwen, maar het lijkt me duidelijk dat bedrijven niet staan te trappelen.”

Volgens wethouder Van Doorninck is het niet zo dat het bedrijf in moeilijkheden is gekomen door de coronacrisis. In de gemeenteraad legde ze uit dat het bedrijf vanwege de coronapandemie juist enorm druk is geweest om zijn huidige distributiecentra efficiënter in te zetten. De noodzaak van een nieuw distributiecentrum is alleen maar toegenomen, zegt een woordvoerder van de wethouder.

Distributiecentrum

Van Doorninck herhaalde tegen de gemeenteraad dat ze de naam van het bedrijf volgens de afspraken uit de reserveringsovereenkomst niet mag noemen. Omdat de gemeenteraad al vaker aandrong op openheid, gaat ze daarover met het bedrijf en GEM in gesprek. Eerder werd bekend dat het gaat om een distributiecentrum in de levensmiddelenbranche.

De Partij voor de Dieren dringt al langer aan op transparantie. “Ik wil het wel kunnen controleren en daarom zou ik graag de overeenkomst inzien,” zegt raadslid Jennifer Bloemberg. “Het duurt wel lang, vind ik.”

Bloemberg is bovendien bezorgd dat een groter deel van het groen wordt bedolven onder zand dan nodig is. De gemeenteraad kreeg eerder de belofte dat alleen kavels waarover harde afspraken zijn met bedrijven bouwrijp worden gemaakt. “Het gaat om de laatste biologische akkerbouwgrond in Amsterdam. Het is ontzettend jammer als dit verloren gaat.”