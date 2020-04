Bouw biomassacentrale Diemen kan doorgaan

In juli 2019 demonstreerden kinderen tegen de komst van de biomassacentrale en luchtvervuiling. Beeld JEAN-PIERRE JANS

De nieuwe centrale vervangt de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie.

Vattenfall krijgt de vergunning omdat uit berekeningen blijkt dat de biomassacentrale minder stikstof zal uitstoten dan het complex dat er nu staat. Ook zal er tijdens de bouw geen extra stikstof neerslaan in de natuur.

Rechter

Over de bouw van de biomassacentrale is veel te doen. Tegenstanders zijn naar de rechter gestapt om de bouw van de centrale tegen te houden.

De biomassaplannen zorgen voor veel bezorgdheid. In Amsterdam-Oost en Diemen omdat wordt gevreesd voor luchtvervuiling, maar de tegenstanders waarschuwen ook voor ontbossing in de herkomstlanden van de houtkorrels. En is biomassa wel zo duurzaam? Formeel geldt het als duurzame energie omdat het hout vanzelf weer aangroeit, maar bij de verbranding komen zelfs meer broeikasgassen vrij dan bij steenkool.