Bouchra Azani wil een goede baan en van haar schulden af: ‘Heerlijk om met een schone lei te beginnen’

Bouchra Azani: ‘Ik wil mijn kinderen graag iets geven, dat is al zo lang geleden.’ Beeld Eva Plevier

[intro print] Met een goede baan een stabiel inkomen vergaren, dat is Bouchra Azani’s droom. Dat ze noodgedwongen op een matras op de grond slaapt, komt haar concentratie niet ten goede. Kosten: 600 euro.

Als ze straks haar mbo-opleiding zorg heeft afgerond wil Bouchra Azani (44) met dementerende ouderen werken. “Ze zijn zo onschuldig als een kind en zeggen het je direct als ze iets wel of niet leuk vinden. Ik vind ze goudeerlijk.” Dat Azani naar oprechtheid snakt, kan weleens te maken hebben met haar verleden, zegt ze zelf. “Ik ben lang door leugens en gebroken beloftes omringd geweest, daar kan ik nu echt niet meer tegen.”

De Marokkaanse Azani groeide op in Rabat en vertrok op haar achttiende naar Nederland. Daar wachtte haar echtgenoot, die twee keer zo oud was. “Ik dacht dat ik een goed leven tegemoet ging, dat ik verliefd was en dat hij een goede man zou zijn.” Het bleek een wrede fantasie.

Oneerlijke machtsverhouding

Toen ze een jaar na aankomst met vlag en wimpel voor haar inburgeringscursus slaagde, zei de docent dat het jammer was dat Azani geen opleiding zou gaan volgen. Haar echtgenoot had haar dat verboden, en dat wist de docent. “Hij zei: ‘Zo zonde, want je bent slim en je zou een goede baan kunnen vinden.’ Maar mijn man had al besloten dat ik thuis moest blijven en voor hem zou zorgen.”

Ze was nog jong, zegt Azani, en durfde haar man geen nee te verkopen. “Misschien was het ook een cultuurding, ik weet het niet. Maar er was zeker sprake van een oneerlijke machtsverhouding door het leeftijdsverschil.”

Het ging van kwaad tot erger; ze leefde in een isolement en durfde haar familie niet om hulp te vragen – ook toen hij fysiek geweld gebruikte, trok ze niet aan de bel. Pas toen hij na een paar jaar huwelijk en de geboorte van hun zoon naar Marokko vertrok en haar alleen liet, terwijl de schuldeisers in Amsterdam voor de deur stonden vanwege een hoge lening die niet werd afbetaald, besloot ze hem te verlaten.

Mooie praatjes

Ze leefde een tijdje apart van hem, officieel gescheiden, maar na een paar jaar stond hij weer bij haar op de stoep. “Ik ben gezwicht voor zijn mooie praatjes toen,” zegt ze verbitterd. “Ik nam hem weer in huis, want hij beloofde dat dit keer alles anders zou zijn, niet veel later kregen we nog een zoon. Het voelt waardeloos als ik terugdenk aan die tijd. De mooiste tijd van mijn leven is vergald door zo’n waardeloos persoon.”

Haar ex-man is sinds een paar jaar voorgoed vertrokken, zegt Azani. Maar zijn schulden, die door omstandigheden op haar naam staan, achtervolgen haar. “Sinds 2017 sta ik onder bewind en leven we met z’n drieën van 70 euro per week. Dat is echt een uitdaging. Het eten dat we in huis hebben, is met dank aan de voedselbank.”

“Door al die schulden buiten mijn verantwoordelijkheid om voelt het alsof ik nog steeds door hem gevangen word gehouden. We leven in armoede en mijn handen zijn gebonden terwijl ik zo graag iets van mijn leven wil maken.”

Schone lei

Azani hoopt over een paar jaar met een schuldsaneringstraject te starten, als ze haar opleiding heeft afgerond en hopelijk een baan heeft gevonden. “Volgens mijn bewindvoerder maak ik dan meer kans om met het traject te starten. Het lijkt me heerlijk om met een schone lei te beginnen. Ik ben een sterke vrouw, dat weet ik, dus als die schulden weg zijn, moet het goed komen.”

Ze is vastbesloten haar opleiding succesvol af te ronden, zodat ze ‘eindelijk het heft in eigen hand kan nemen’. Maar studeren valt haar zwaar – niet vanwege de studielast, maar vanwege haar pijnlijke rug en gebroken nachten. Azani slaapt op de grond omdat ze zich een bed niet kan veroorloven.

Een laptop voor haar opleiding ontbreekt ook. “Gelukkig heb ik een lieve klasgenoot die me de hare soms leent, maar het is wel behelpen.” Haar zoon zit bovendien zonder fiets en moet alles lopend of met het ov doen. “Ik gun het hem, al zegt hij dat hij niets verwacht. Toch: ik wil mijn kinderen graag iets geven, dat is al zo lang geleden.”

Mario Booms (61) krijgt het thuis vanwege zijn longaandoening COPD snel benauwd. Dus wandelt hij van zijn woning in de Baarsjes naar 'zijn' bankje op het Mercatorplein. Zijn vrienden zijn veelal buurtgenoten die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer werken en net als hij alleen wonen. Op het plein hebben ze elkaar. Nadat zijn bloemenzaak failliet was gegaan, kwam Booms tien jaar geleden in een diep dal terecht. De schulden stapelden zich op, hij kwam nauwelijks nog buiten. Pas toen hij in buurthuis De Tagerijn aan een psycholoog, de schuldhulpverlening én een bewindvoerder werd gekoppeld, kreeg hij weer trek in het leven. Als vrijwilliger rijdt Booms in een Canta door de buurt en bezorgt hij de maaltijden die hij bereidt aan hulpbehoevenden. Onlangs raakte hij betrokken bij een ongeval en nu rijdt het wagentje niet meer. De kosten voor de reparatie kan hij niet ophoesten. Govert van Koningsveld (58) noemt Mario Booms een 'Amsterdammer die Amsterdammers helpt in optima forma'. "Mario helpt andere mensen terwijl hij het zelf niet makkelijk heeft gehad. Als ik dan een klein steentje kan bijdragen, doe ik dat graag." De consultant kent het Mercatorplein en roemt de plek om de sociale cohesie die er heerst. "Die verbinding is belangrijk, ook voor de stad als geheel. Ik hoop altijd dat dit de manier is waarop mensen met elkaar omgaan."

Govert van Koningsveld. Beeld Privébeeld

