Bouchibti: 'Erbij horen gun ik alle kinderen van Amsterdam'

Thuis deden ze niet aan Sinterklaas, maar daar trok de buurvrouw van de Bouchibti's zich niets van aan. Op pakjesavond zette tante Mien gewoon een zak met cadeautjes voor de deur van het gezin, drukte op de bel en maakte zich uit de voeten, zoals het hoort.



"Mijn ouders waren nieuw in Nederland, maar ze speelden het spel mee," vertelt Samira Bouchibti. "We deden aan Sinterklaas omdat tante Mien ons mee­trok."



Meer dan veertig jaar later is Bouchibti aangewezen als de nieuwe voorzitter van de Stichting Sint in Amsterdam, de organisatie die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in de hoofdstad.