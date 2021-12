Botsing in de gemeenteraad: FvD’er blijft bij vergelijking vaccinatiedebat en WOII

Anton van Schijndel (Forum voor Democratie). Beeld Van Nerum Tammy

Het ging er tijdens de raadsvergaderingen op woensdag en donderdag redelijk gemoedelijk aan toe in de Stopera. Tótdat het debat op het coronabeleid kwam.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg, D66) vroeg aan raadslid Anton van Schijndel om afstand te doen van bepaalde uitspraken die worden gedaan in zijn partij. Kukenheim: “Tot op de dag van vandaag heeft hij geen afstand genomen van de buitengewoon kwaadaardige vergelijkingen. Dat neem ik hem echt kwalijk.”

Forum vergelijkt al enkele maanden het coronadebat met de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Dieptepunt was half november, nadat FvD’er Pepijn van Houwelingen tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zei dat hij voor een tribunaal zou worden gesleept, vanwege zijn steun aan het coronabeleid van het kabinet.

Smakeloos

Anton van Schijndel, de voorman van het Amsterdamse FvD, zei geen afstand te willen doen van de vergelijkingen. Volgens hem is de regering bezig om gevaccineerden zich ‘angstig’ te laten voelen doordat ze denken dat ‘ongevaccineerden maatschappelijk onjuist bezig zijn’. “Dat moet gekeerd worden.”

Kukenheim vroeg hem vervolgens of hij inziet dat de vergelijking voor veel Amsterdammers pijnlijk is. “Dit is een stad waarin een groot deel van de bevolking zijn familie heeft zien weggevoerd worden naar het oosten. Dat is het litteken van deze stad. Al die mensen en nabestaanden worden gekwetst door deze vergelijking. Het is smakeloos en kwaadaardig.”

De wethouder kon op veel steun rekenen van de raad, die op de tafels begon te roffelen – als uiting van enthousiasme of instemming. Maar het Forumlid bleef erbij dat dit soort vergelijkingen ‘echt passend’ zijn. “Omdat het gaat om het afzonderen door angst van een bevolkingsgroep: de ongevaccineerden.”

Wel vaccineren

Ook andere partijen spraken zich uit tegen raadslid Van Schijndel. Zo noemde Claire Martens (VVD) de uitspraken ‘buitengewoon verwerpelijk’. Johnas van Lammeren (PvdD) zei het een ‘misselijkmakend debat’ te vinden en Reinier van Dantzig (D66) had het over ‘walgelijke vergelijkingen’.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Van Schijndel op kritiek stuitte. Tijdens de commissievergadering eerder deze maand werd hem door verschillende partijen ook al gevraagd om afstand te nemen van de uitspraken. Dat deed hij toen ook niet. Voor GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen was het reden om geen inhoudelijk debat meer met hem te voeren. “Er zijn grenzen overschreden die neigen naar fascisme en met fascisten debatteer ik niet.”

Opvallend is dat Van Schijndel later wel instemde met een motie om zwangere vrouwen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Bovendien gaat Van Schijndel in tegen landelijke leider Thierry Baudet, door ook voorstander te zijn van vaccineren onder ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.

Het is nog niet bekend of Forum voor Democratie in maart 2022 meedoet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.