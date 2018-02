Boter schudt ongezond imago langzaam maar zeker van zich af

Waar komt tabasco vandaan?

Door: Charlotte Kleyn



Tabasco bestaat dit jaar 150 jaar, stond in het persbericht. Ik had nooit zo nagedacht over de plakkerige flesjes met heet-zure saus die standaard bij tomatensap komt, maar die volgens de promovideo ook goed smaakt op oesters en pizza. Onterecht, want tabasco wordt gezien als grootvader van alle hete sauzen - de nu zo populaire sriracha is slechts een kleinkind dat net komt kijken.



Gaat u even met me mee naar het diepe zuiden van de Verenigde Staten, waar bankier Edmund McIlhenny in 1859 in het huwelijksbootje stapt met Mary Eliza Avery. Het koppel verblijft als zij zwanger is in haar familiehuis op Avery Island, zo'n 250 kilometer van New Orleans.



Dan breekt de Amerikaanse burgeroorlog uit en zit de familie vast op Avery Island. Ze ontdekken dat onder het eiland een zoutvoorraad ligt, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de (geblokkeerde) zoutaanvoer uit het noorden.



Na de burgeroorlog ligt de bank van Edmund in duigen en kan hij geen ander werk vinden. Hij begint maar wat te tuinieren en plant onder andere wat Mexicaanse peperzaadjes van het soort Capsicum frutescens var. tabasco.



Hij maakt er een pepersaus van met azijn en zout uit zijn zoutmijnen, vult er oude cologneflesjes mee en deelt ze uit aan wat vrienden. De tabascosaus is geboren! In 1868 produceert hij zijn eerste commerciële lading van 658 flesjes, in 1872 zijn het er al 15084.