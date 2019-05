Boten gaan Herengracht blokkeren uit protest tegen vaarbeleid

Woensdag stemt de gemeenteraad over het nieuwe beleid voor boten in de stad. Voorstel is onder andere om meer dan twaalf passagiers op boten te verbieden en 's nachts een vaarverbod in te lassen.



"Belachelijk," vindt Sander de Boer, booteigenaar en organisator van de protestactie. "Ik zie mijn boot als mijn achtertuin en wil zelf bepalen hoeveel mensen ik uitnodig. Als ik de klasgenoten van mijn kinderen mee uit varen wil nemen, moet dat kunnen."



Binnen korte tijd vond hij zeventig eigenaren van plezierboten die met hem mee willen demonstreren.Tussen 19:00 uur en 21:00 uur zullen de boten de Herengracht bij de brug bij de Vijzelgracht blokkeren zodat het bootverkeer vanuit de Amstel wordt tegengehouden en voor de deur van de burgemeester stil komt te liggen.



Afsluiten

Dat de gemeente de gracht 's nachts wil afsluiten voor pleziervaart vindt De Boer ook onbegrijpelijk. "Ik pak de boot ook vaak als ik uit eten ga, en dan zou ik dus niet meer thuis kunnen komen daarna."



De Boer begrijpt heel goed dat veel bewoners van de grachten overlast ervaren door varende boten. "Maar laat de gemeente handhaven in plaats van verbieden. Iedereen fietst door rood, maar dat gaan we toch ook niet verbieden? Daar sturen we handhavers voor."



300 illegale schippers

Een nieuw vaarbeleid is hard nodig. Naast de rondvaartboten varen er 7000 plezierbootjes door Amsterdam. Vorig jaar ontving de gemeente veel meer klachten van omwonenden van de grachten, vooral over geluidsoverlast. Via een 'nachtsluiting' probeert de stad in ieder geval de nachtrust van Amsterdammers in het centrum te garanderen.



Naar schatting varen er ook 300 illegale schippers door de grachten. Wethouder Dijksma wil de illegale verhuur van sloepen daarom aanpakken door het aantal personen dat op een plezierbootje mag varen tot twaalf te beperken, exclusief schipper.