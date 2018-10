Boskalis onder druk op lager Damrak

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Chinese centrale bank om de kapitaaleisen voor banken verder te versoepelen en keken uit naar de start van het kwartaalcijferseizoen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 537,81 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 770,28 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 1,3 procent door de aanhoudende zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen.



Adviesverlaging

Grootste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een verlies van 1,9 procent. Uitzender Randstad ging aan kop met een winst van 0,7 procent.



In de MidKap stond baggeraar Boskalis onderaan met een min van ruim 4 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Sterkste stijger was oliedienstverlener SBM Offshore met een plus van 0,8 procent.



Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 0,2 procent na publicatie van de vervoerscijfers. Ook heeft de Franse vliegersvakbond SNPL voorzichtig positief gereageerd op een loonbod van Air France.



ASMI verloor 0,1 procent. De Chinese elektronicagigant TCL heeft voorlopige gesprekken gevoerd met het chipbedrijf over een overname van diens belang in ASM Pacific Technologies (ASMPT). Persbureau Bloomberg stelde eerder dat TCL zou overwegen om een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het belang.



Samenwerking

In Londen won Schroders 0,9 procent en daalde Lloyd Banking Group 0,1 procent. De beide Britse financiële instellingen voeren gesprekken over een samenwerking op het gebied van vermogensbeheer.



Airbus klom 1,2 procent in Parijs. De Europese vliegtuigfabrikant heeft een nieuwe topman in het vizier als opvolger van Tom Enders die heeft aangekondigd op te stappen. Volgens de Franse krant Le Figaro gaat het om Guillaume Faury, die nu nog leiding geeft aan de divisie voor commerciële vliegtuigen van Airbus.



De euro was 1,1497 dollar waard, tegen 1,1515 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 73,68 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,1 procent tot 83,24 dollar per vat.