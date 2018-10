Bos en Lommerplein beoordeeld als minst schone winkelgebied

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Schoonste Winkelgebieden. Op basis van beoordelingen van bezoekers scoren de Amsterdamse winkelgebieden gemiddeld een 6,8, tegenover het landelijk gemiddelde van een 7,0.



Het slechtst beoordeeld worden de gebieden in stadsdelen West en Nieuw-West. Het Bos en Lommerplein (5,8) in West staat op de twee na laatste plaats op de landelijke ranglijst, waarop dit jaar 581 winkelgebieden voorkomen.



Na het Bos en Lommerplein zijn Plein '40-'45 en de Postjesweg de laagst beoordeelde Amsterdamse straten of pleinen.



Maasstraat

Winkelgebieden in stadsdeel Zuid scoren daartegenover weer relatief hoog. De Maasstraat heeft de hoogste score in Amsterdam, gevolgd door de Cornelis Schuytstraat, de P.C. Hooftstraat en de Ferdinand Bolstraat.



Net als voorgaande jaren doet Amsterdam het wel beter dan andere grote steden in de Randstad zoals Rotterdam (6,68) en Utrecht (6,79). In de ranglijst van de 31 grootste gemeenten van Nederland staat Amsterdam op de 24e plaats.



Met deze verkiezing wil organisator Nederland Schoon ondernemers, beheerders en gemeenten meer betrekken bij het beheer van hun winkelgebied en de openbare ruimte.