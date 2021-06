Bos en Lommer krijgt nieuwe markt: ‘Ik wil dat bewoners elkaar hier ontmoeten’

De (inmiddels) opgedoekte markt op het Bos en Lommerplein. Beeld Jakob van Vliet

De nieuwe markt zal verrijzen op de Bos en Lommerweg – althans, de ernaast gelegen ventweg – tussen het Gulden Winckelplantsoen en de Egidiusstraat. Melanie van der Horst, bestuurder van stadsdeel West, is ‘erg blij’ met de nieuwe markt, zeker met de sluiting van de weekmarkt op het Bos en Lommerplein nog in het achterhoofd. De bezettingsgraad liep al jaren achteruit, het gevolg: lege kramen en (vooral op donderdag en vrijdag) een troosteloze aanblik.

Het plan voor deze nieuwe markt, op een steenworp van het plein, komt voort uit meerdere, uitgebreide onderzoeken, stelt ze. “We hebben onderzoek verricht in supermarkten maar ook online, en vragen voorgelegd in verschillende talen om zo veel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Wat daaruit telkens naar voren kwam: bewoners willen iets te kiezen hebben op een markt.”

Een kleinere beurs

Uiteindelijk is gekozen voor een markt op woensdagen en zaterdagen. Doordeweeks ligt de nadruk op de verkoop van bijvoorbeeld kleding en stoffen, op zaterdag wordt vooral een scala aan kaas, brood en delicatessen uitgestald. Bovendien, voegt Van der Horst toe, is er rekening gehouden met verschillende prijsklassen. Ze wil daarmee bereiken dat ook buurtbewoners met een kleine(re) beurs de Bos en Lommermarkt weten te vinden.

Vorig jaar januari uitten winkeliers en bewoners in een petitie nog hun zorgen over een mogelijke nieuwe markt die zich te veel zou richten op welgestelde Amsterdammers: ‘We willen hoofddoekjes én kaas, loempia’s én noten, gordijnen én fournituren, schoenen van twee euro én handgemaakte fashion, goedkope groente én biologische.’

Volledig bezette markt

Als Van der Horst één ding wil voorkomen, dan is het wel dat de nieuwe markt in Bos en Lommer de vorige achterna gaat. Dit moet een goedlopende, en vooral volledig bezette markt worden, dus. Daarom is gekozen voor twee dagen en niet drie, zoals marktondernemers vorig jaar opperden.

“Een markt die net niet goed loopt, dat is zo jammer. We hebben ook gekeken naar markten in de buurt, zoals de Ten Katemarkt en de markt op Plein ’40-’45,” zegt de stadsdeelbestuurder. “Daar zie je dat markten in Amsterdam die de hele week draaien – zoals eerder ook de onze – het zwaar hebben. Als het op dagen te rustig is, beland je in een neerwaartse spiraal. Ondernemers komen dan niet meer en bewoners houden nog maar een halve markt over. Het is erg lastig om dát nog te kantelen.”

Buurtkraampje

Met de nieuwe marktplannen hoopt het dagelijkse bestuur nog een doel te bewerkstelligen: meer binding creëren tussen buurtbewoners. Daarom komt er op de Bos en Lommermarkt een kraampje voor de buurt, dat telkens verschillend ingevuld kan worden; de ene week kan een maatschappelijke organisatie haar intrek nemen, de andere week biedt een bewoner eigen waar aan. Hoe het er precies uit komt te zien, weet de stadsdeelbestuurder nog niet. “Ik wil vooral dat bewoners elkaar hier gaan ontmoeten.”

En hoe zit het eigenlijk met het Bos en Lommerplein, dat er de afgelopen jaren door de aanhoudende marktdiscussie en tanende kraampjesbezetting niet al te best opstond? “Je kon vroeger niet eens zítten op dat plein,” vertelt Van der Horst. “Dat is nu gelukkig wel anders. Het is er ontzettend aangenaam geworden. Overal staan bankjes en zitten mensen – alle kleuren door elkaar. Ik werd er heel blij van. De nieuwe markt kan het plein versterken; bewoners lopen gemakkelijk van de markt naar de winkels op het plein.”