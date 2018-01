Borstimplantaat zorgt voor groter risico op lymfeklierkanker

Het onderzoek - waar ook Maastricht UMC+ en Medisch Spectrum Twente aan hebben meegewerkt - is donderdag gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Jama Oncology.



Voor het eerst hebben plastisch chirurgen, pathologen, hematologen en epidemiologen in kaart gebracht hoe groot het risico op non-Hodgkin lymfoom (een zeldzame en vaak goed behandelbare vorm van lymfeklierkanker) is voor vrouwen met een implantaat.



Waarschuwen

De onderzoekers ontdekten dat vrouwen met een borstprothese een ruim 400 keer grotere kans hebben om deze vorm van kanker te krijgen dan vrouwen zonder. Het is de bedoeling dat plastisch chirurgen vrouwen op dit risico gaan wijzen. Het is nog niet bekend of de uitkomsten van het onderzoek tot wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden.



In Nederland hebben zo'n 200.000 vrouwen tussen de 20 en 70 jaar een borstimplantaat. Zo'n 20 à 25 procent kiest hiervoor vanwege een reconstructie na borstkanker, ongeveer 75 procent om cosmetische redenen.