Bordewijk sluit, Noordermarkt verliest derde icoon

Wil Demandt (60) weet het moment nog precies. Het was in het najaar van 2017, tijdens een lunch in Le Garage, een in memoriam voor Joop Braakhekke.



Tweesterrenchef Constant Vonk zei tegen hem: "Je moet wel op tijd stoppen. Want je moet nog andere dingen doen."



Demandt: "Ik keek hem aan en dacht: hij heeft gelijk."



Eind oktober sluit het befaamde restaurant Bordewijk. Het is mooi geweest; Demandt staat al sinds 1981 achter de kachel. "Dat is bijna veertig jaar!