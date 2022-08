Bootje zinkt na aanvaring met ‘beha-brug’: vijf gewonden

De Enneüs Heermabrug wordt ook wel de ‘beha-brug’ genoemd vanwege de twee witte boogkrommingen die vanaf de zijkant lijken op een bustehouder. Beeld Floris Lok

Hulpdiensten, waaronder de waterpolitie, brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse na de melding van een waterongeval, iets voor vijf uur. Het bleek te gaan om een eenzijdig ongeval, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het bootje voer richting IJburg toen het door een nog onbekende oorzaak in aanraking kwam met een pijler van de brug, die vanwege de twee witte boogkrommingen ook wel bekendstaat als de beha-brug. De zes opvarenden zijn door omstanders uit de boot gered. Het bootje maakte zodanig water dat het gezonken is. Volgens een politiewoordvoerder ging het mogelijk om een speedboot, maar dat is nog niet zeker ‘want die is gezonken en ligt op de bodem.’

Een van de gewonden is naar het ziekenhuis overgebracht, vier personen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De politie bekijkt nog of nader onderzoek noodzakelijk is.

De brandweer meldde eerder nog dat drie personen gewond naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Het blijkt te gaan om één persoon.

