Bootcamp bij speelweide mag voorlopig van de gemeente

Onder andere bij het pierenbadje in het Vondelpark strijken clubjes sporters neer. Sommige ouders zijn daar niet altijd blij mee. Beeld Maarten Brante

Dat staat in een brief van de gemeenteraad. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van eerder artikel dat in Het Parool verscheen. Hier werd bericht dat steeds meer commerciële bedrijven in speeltuinen sportactiviteiten organiseren. Op overvolle zomerdagen botsen de sportgroepjes met het belang van recreërende Amsterdammers.

Wettelijk heeft de gemeente de mogelijkheid om de commerciële sportactiviteiten te verbieden. Daarvoor moet het wel in strijd zijn met hoe de gemeente wil dat de openbare ruimte wordt gebruikt. In het verleden heeft de gemeente volgens deze wet ingegrepen bij rondvaartboten, groepsrondleidingen en taxi’s.

Bij de sportactiviteiten gebeurt dit nu niet. De gemeente zegt juist dat ze het stimuleren dat speeltuinen multifunctioneel worden gebruikt. Dit is in lijn met de visie die de gemeente in 2017 heeft opgesteld over de openbare ruimte.

Daarnaast verwacht dat gemeente van de bezoekers dat ze ‘op redelijke wijze rekening met elkaar houden’.