Boot langs kant bij Pride kost voortaan geld

Feestvierende toeschouwers op de Amstel tijdens de botenparade. Beeld ANP

Een vignet is vanaf maandag 3 juni 12.00 uur aan te schaffen via www.botenparade.nl. De route is ingedeeld in zones en vakken. Bij het kopen van een vignet - waarvan de prijs varieert van 35 tot 175 euro - kunnen bezoekers kiezen waar ze willen liggen.

Directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam legt uit waarom de gemeente en Pride Amsterdam tot deze maatregel zijn overgegaan: “Allereerst om de overlast veroorzaakt door commerciële randverschijnselen tijdens de botenparade tegen te gaan. In het verleden kregen we daarover veel klachten van bewoners, maar ook vanuit de lhbt-community.”

Woordvoerder Danny de Vries van Pride Amsterdam zegt dat voorgaande jaren regelmatig mensen een grote boot langs de kant legden en vervolgens kaartjes verkochten aan bezoekers om aan boord te komen. “Met een geluidsinstallatie vierden zij vervolgens hun eigen feestje, wat niet alleen voor overlast zorgt maar waardoor deze mensen ook niets van Pride zelf meekrijgen.”

Evenemententerrein

Mensen met commerciële bedoelingen kunnen uiteraard ook aan een vignet komen, maar doordat het nu officieel evenemententerrein is mag hier op de dag zelf een stokje voor worden gestoken. “We hebben de regie meer in handen.”

De afgelopen jaren werd het steeds drukker tijdens de botenparade, vertelt Spee: “Uit de evaluatie van 2018 bleek dat het aantal pleziervaartuigen dat een plek langs de route had ingenomen, veel groter was dan de daarvoor beschikbare ruimte. Met als gevolg dat sommige delen van de gracht dichtslibden en de paradeboten moeilijker konden passeren, waardoor de parade veel langer duurde.” De Vries: “Door deze maatregelen te treffen willen we Pride zo goed mogelijk laten doorgaan en daarnaast de boodschap centraal houden, want het blijft een feest met inhoud.”

Bewoners

Daarnaast is het onder andere niet toegestaan om versterkte muziek en/of geluidsinstallaties aan boord te hebben op boten die langs de kant liggen. Afgelopen jaar werd op sommige plekken de muziek van de Paradeboten overstemd door het geluid van de boten aan de kant. “Verder is er veel aandacht voor afval,” zegt Spee. “Overboord gooien en op de kade achterlaten van afval wordt niet geaccepteerd. Bezoekers krijgen bij de ingang een vuilniszak en kunnen die gevuld inleveren bij de uitgang en krijgen daar als cadeau een goodiebag voor terug.”

Voor woonbootbewoners geldt een aparte procedure. Zij kunnen voor hun boot een zogenoemd bewonersticket aanvragen. Boten die voor de Pride begint al in de gracht liggen, worden door Waternet weggesleept en naar een bewaarhaven gebracht. Kosten hiervoor moeten door de booteigenaar worden betaald. Alleen sloepjes behorende bij woonboten mogen blijven liggen, mits deze voorzien zijn van het juiste vignet.

“We horen geluiden vanuit de lhbt-community en van bewoners dat ze tevreden zijn met deze maatregelen omdat ze inzien dat het Pride ten goede komt,” vertelt De Vries. “Natuurlijk is niet iedereen blij, want het is toch extra geld en meer gedoe. Het is het eerste jaar dat we het zo proberen, dus hopelijk kunnen we de klachten van voorgaande jaren hiermee oplossen.”

Pride Amsterdam vindt plaats van 27 juli t/m 4 augustus, de botenparade is 3 augustus.