Boosterprik nog maar mondjesmaat gezet: ‘Senioren wachten netjes op een uitnodiging’

Beeld ANP

Ze staan keurig opgesteld, de afzetpaaltjes bij de GGD-vaccinatielocatie aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen: in geval van drukte. Maar vooralsnog zijn het bepaald geen busladingen vol die hier een boosterprik komen halen. Met enige regelmaat schuifelt er iemand met een wandelstok of ondersteund door gezelschap de locatie binnen. Adrie van Beijeman (87) leunt rustig op haar rollator en heeft haar mondkapje buiten al opgezet. “Ik heb geen reisjes gepland, ik vind die prik belangrijk voor mijn gezondheid en die van anderen.”

Ook Caja (80) en Madeleine Bohlken (73) zijn blij met de boosterprik. “Zeker voor onze gezondheid, we zijn allebei ex-kankerpatiënten.” Caja kreeg de prik vorige week vrijdag, en die dag kreeg ook Madeleine als partner een uitnodiging op de deurmat. Madeleine: “Ik doe het niet alleen voor mijn gezondheid, maar ook voor die van jou.”

Wachten op een uitnodiging

“We hebben de capaciteit om hier meer mensen te ontvangen voor de boosterprik,” zegt David (44), coördinator van het vaccinatieteam in Amstelveen. Toch is hij positief gestemd vanwege de stijgende lijn in het aantal senioren dat een boosterprik komt halen. En hij begrijpt wel dat het niet vanaf dag één stormloopt. Ouderen wachten vaak tot ze een uitnodiging krijgen, vertelt David. “Daarna gaan ze netjes bellen voor een afspraak, in plaats van dat ze zonder afspraak komen. Daardoor duurt het allemaal wat langer.” Jongeren zouden volgens hem sneller zijn gekomen, en vaker zonder afspraak.

En David ziet nog een ander verschil met de jeugd. “Jongeren halen eerder een prik voor zichzelf omdat ze anders niet bij McDonalds naar binnen kunnen, bij wijze van spreken.” Ouderen zijn, denkt hij, meer begaan met de gezondheid van de mensen om hen heen. Dat geldt inderdaad voor Klaas Dissel (89) en zijn vrouw, die vandaag de prik komen halen. “Volgens de voorschriften is zo’n prik wenselijk, dan is het logisch om ‘m te halen. Dat is voor iedereen veiliger.”

Dagelijks nodigt het RIVM ruim 50.000 mensen van oud naar jong uit voor een boosterprik. Vanaf woensdag is iedereen met geboortejaar 1937 uitgenodigd. De geplande einddatum voor het inenten van 80-plussers blijft voorlopig op eind december staan, daarna is de groep tussen de 60 en 79 jaar aan de beurt, aldus het ANP.

Vertraagde post

De tijdslots in de regio Amsterdam-Amstelland waren begin deze week ongeveer voor een derde gevuld. Maar dit neemt met de dag toe, vertelt GGD-woordvoerder Jessica Grootenboer. Een andere verklaring voor de trage start van de boostercampagne is volgens haar dat sommige uitnodigingen afgelopen week vertraging hebben opgelopen. Van donderdag- op vrijdagnacht was er een storing in het sorteersysteem van PostNL, waardoor brieven in verschillende regio’s in het land een à twee dagen later bezorgd werden. Woordvoerder Ivar Noordenbos van PostNL noemt de storing ‘vervelend’. “Maar het merendeel is gelukkig zaterdag bezorgd, het laatste deel op dinsdag.”

Een ander puntje: Paviljoen Zuid naast de RAI moet eerst toegankelijker gemaakt worden voor de leeftijdsgroep. Dit doet de GGD met overdekte voetpaden en meer parkeerplaatsen dicht bij het paviljoen. Hier worden 80-plussers aankomende zaterdag ontvangen voor de boosterprik. In Nieuw-West is de opkomst al goed en in Noord komen veel inwoners uit buurgemeenten, aangezien alleen bij vaste priklocaties boosterprikken worden gegeven. En in de buurgemeenten wonen relatief meer 80-plussers dan in Amsterdam, aldus Grootenboer.

Coördinator David vindt het vooral belangrijk dat de mensen zich goed voelen bij het prikken. “We proberen, zeker als het rustiger is, de tijd voor mensen te nemen en ze gerust te stellen.”