Boosheid na ontruiming restaurant Barpiazza: ‘Ik mag toch wel koffie verkopen?’

Politie grijpt in bij een demonstratie op het Museumplein zondag. Als de politie oprukt richting Piazza, vluchten enkele klanten die nog wachten op hun bestelling het restaurant in. Beeld ANP

“Ik krijg nu allemaal telefoontjes met de vraag of ik ben aangehouden, maar ik ben uiteindelijk niet gearresteerd,” zegt eigenaar Dennis Van Dijk, nog enigszins beduusd aan de telefoon.

Al wekenlang is het iedere zondag ‘feest’ voor zijn restaurant met de demonstraties tegen de coronamaatregelen, vertelt hij. “Op het moment dat de politie het plein gaat leegvegen, gooi ik mijn zaak dicht. Ik heb een schuifdeur en die sluit ik dan voor driekwart. De mensen die al besteld hebben, krijgen nog hun drankje en verlaten de zaak via de nooduitgang om niet achter de linie van de ME terecht te komen. Dat gaat al weken goed in overleg met de politie.”

Zondag gaat het echter flink mis, legt Van Dijk uit en is ook te zien op filmpjes die hij op sociale media deelt. Als de politie oprukt richting zijn zaak, vluchten enkele klanten die nog wachten op hun bestelling zijn restaurant in en verlaten die via de nooduitgang. Even later wordt een groep demonstranten naast zijn zaak ingesloten en samen met zijn personeel slaat hij vanachter het raam het tafereel gade.

Als de ME het personeel en de horecaondernemer opmerken, gaan ze het restaurant binnen en willen ze het aanwezige personeel volgens de horecabaas aanhouden.

“Eerst gingen de demonstranten die naast mijn zaak ingesloten waren, de arrestantenbus in. Daarna kwam de ME met negen man het restaurant in en zei: ‘Iedereen die binnen is in een rijtje naar buiten’,” aldus een boze Van Dijk. “Volgens de ME hadden we binnen onvoldoende afstand van elkaar gehouden en waren er te veel mensen.”

Uiteindelijk is het alleen de eigenaar zelf die in de arrestantenbus belandt. “Ik heb twee meiden van 18 jaar oud hier staan die de bestellingen opnemen en ook mijn dochter van 14 liep hier rond. Ik ben de arrestantenbus ingestapt om te voorkomen dat mijn gezin en die meiden gearresteerd zouden worden. Later probeerden ze alsnog iedereen te arresteren, maar mijn vrouw is heel boos geworden en toen hebben ze zelfs mij vrijgelaten.”

Excuses

Volgens Van Dijk zat de schrik er goed in bij zijn personeel. “Die meiden waren allemaal aan het huilen, dat wil je niet. De ME heeft hele pand doorzocht tot de koelcel aan toe om te kijken of er naast ons personeel nog andere mensen binnen waren.”

Op een van de filmpjes is te zien dat de ME de pizzabakker van het restaurant wil aanhouden, maar toch laat gaan. Even later bieden ze hun excuses aan de vrouw van Van Dijk aan die ook in de zaak aanwezig is en verlaten ze de zaak.

De horecaondernemer is ‘erg gefrustreerd’, niet alleen over afgelopen zondag, maar ook over de voorgaande weken. “Twee weken geleden zijn we ook al omsingeld. Toen hadden ME’ers commentaar op hoe mensen bij mij in de rij stonden. Ik heb al tien maanden bijna geen omzet en ik mag toch wel een kop koffie verkopen?”

Ook moet zijn zaak elke keer enkele uren dicht als de politie het plein ontruimt. “Deze keer was ik van 16.00 tot 18.30 uur dicht, vorige week was het twee uur. Ik kan in die tijd geen take-away doen.”