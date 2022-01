Boos om van alles, maar op dit coronaprotest blijft de lieve vrede bewaard

Het Museumplein stond zondag weer grotendeels vol met mensen die protesteerden tegen het coronabeleid. Maar daar bleef het niet bij: corona bundelt een boel boosheid.

Ze is helemaal uit Friesland gekomen om de wereld, of dan tenminste Mark Rutte, te laten weten dat ‘al dat pietluttige fijnstofgezeur’ nu eens afgelopen moet zijn. Maar is Johanneke, die haar achternaam niet wil geven, zich ervan bewust dat deze demonstratie op het Museumplein draait om de coronamaatregelen? “Dat weet ik. Ik vind het coronabeleid ook slecht. Maar ík ben vooral boos over fijnstof.”

Zoals Johanneke waren er meer zondagmiddag op wat werd aangekondigd als de ‘herdenking van de koffieslag’. De vrouw bijvoorbeeld die met een tractor naar het Museumplein is gekomen. Het is haar vooral te doen om de manier waarop de overheid omspringt met boeren. “Zonder boeren geen eten, maar dat lijkt niemand te begrijpen. Dat maakt me superpissig. Vandaar dat ik hier sta.”

Een bonte verzameling mensen had zich aangesloten bij het coronaprotest op het Museumplein. Tegen de tweedeling. Tegen medische discriminatie. Tegen fijnstofgezeur. Tegen de elite die hen eronder wil houden. Tegen het World Economic Forum. Tegen QR-codes. Corona bundelde een boel boosheid.

Vriendschappelijke sfeer

Desalniettemin was en bleef de sfeer vriendschappelijk. Men kwam massaal naar Amsterdam, volgens de gemeente stonden er halverwege de middag zo’n 15.000 mensen te protesteren. Vanaf twaalf uur ’s middags werd er verzameld op drie plekken (Oosterpark, Westerpark en Olympisch Stadion). Van daaraf trok iedere groep op naar het Museumplein. Toen dat eenmaal goed vol was gelopen, begon het hele gezelschap aan een protestmars van een dik uur richting zuidelijke binnenstad.

Insteek van de middag was volgens het organiserende Nederland in verzet een terugkeer naar de plek waar het coronaprotest in 2021 begon. Demonstreren werd toen verboden, waarna de groeiende groep er een gewoonte van maakte om onder het mom van koffie drinken samen te komen. Ondanks de vreedzame uitgangspunten liep het vorig jaar een aantal keren behoorlijk uit de hand. Of zoals de organisatie het zegt: ‘Het protest werd hardhandig en met buitenproportioneel geweld door de politiek de kop ingedrukt.’ Wie zelf aanwezig was bij dergelijke protesten kon constateren dat de politie doorgaans met engelengeduld te werk ging.

Deze middag niets van dat alles. Politie en demonstranten bewegen gemoedelijk langs elkaar heen. Er wordt muziek gemaakt en gedanst en her en der staan agenten praatjes te houden met publiek dat dus uit het hele land komt. Boven het plein hangt als altijd een drone die een groot deel van de bewegingen in kaart brengt. Negen mensen werden aangehouden, onder meer voor beledigen van de politie.

ME buiten beeld

Ook op het plein loopt Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij hogeschool InHolland. Hij is er vrijwel altijd bij. Volgens hem is de opkomst groot te noemen. Dat de sfeer deze middag prima blijft heeft ook te maken met de opstelling van de politie, zegt hij. “De Mobiele Eenheid is helemaal uit zicht. Ze zijn er wel, ze kunnen optreden als dat nodig mocht zijn, maar ze blijven buiten beeld.”

Eysink Smeets ziet de opkomst en de verscheidenheid aan motieven van de demonstranten als een opvallende ontwikkeling. “Dit zegt wel iets, er is heel veel onvrede, over verschillende onderwerpen. Hier komt het allemaal samen. De overheid is zijn legitimiteit aan het verliezen. Ook na corona krijg je deze geest niet meer zomaar in de fles.”

Antifacisten

Langs de route demonstreerden enkele tientallen betogers tegen fascisme. Zij waren eerder op het Museumplein, maar werden door de politie verplaatst in drie bussen naar het Max Euweplein. Deze plek was door de ME afgeschermd.

Volgens een woordvoerder van de antifascisten zijn zij het eens met de demonstranten over het coronabeleid. “Ook wij zijn tegen verplichte vaccinatie, de macht en het winstoogmerk van de farmaceutische industrie en het creëeren van een tweedeling in de samenleving. Maar deze demonstraties worden gebruikt om extreemrechtse propaganda te verspreiden. Wij zullen blijven demonstreren tegen fascisme.”