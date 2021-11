Boompjes tegen wildparkeerders bij Schellingwoude: ‘Je parkeert toch ook niet op de Hoge Veluwe?’

Natuurbeschermers keren zich tegen de geparkeerde auto's net buiten Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

In minder dan een jaar zagen ze de geparkeerde auto’s opdoemen. Natuurbeschermers uit Noord staan er nog van te kijken hoe snel dat is gegaan. Opeens leek het groen langs de A10 tussen Durgerdam en Schellingwoude wel een parkeerterrein geworden.

Deze zaterdagmorgen proberen ze de berm terug te veroveren op de auto’s. In de kou en de nattigheid planten zo’n tien actievoerders knotwilgen, andere jonge boompjes en struiken op de vrijgekomen plekken. Graven is soms niet eens nodig, door de kuilen die de bandensporen hebben achtergelaten.

Niet verboden

De actievoerders hebben het eerder al eens gevraagd aan de gemeente: parkeren is hier niet verboden. Zonde, vinden ze. Het viaduct onder de A10 en deze smalle groenstrook vormt de levensader tussen de natuur van Waterland en het groen van Noord, helemaal tot in het W.H. Vliegenbos. Ze begrijpen daarom niet dat parkeren is toegestaan, schrijven ze in een verklaring: ‘Je parkeert toch ook niet midden op de Hoge Veluwe?’

Hokjespeul

In de berm en langs de Durgerdammerdijk hebben ze zeldzame planten gevonden zoals de hokjespeul, de rietorchis en de bijenorchis. “Dat schijnt allemaal heel bijzonder te zijn, dus dat geeft ons het idee dat we het goede aan het doen zijn,” zegt Floor Hallema, een van de bomenplanters.

Met deze actie hopen ze het stadsdeel en de parkeerders wakker te schudden. De bomen en struiken zijn meteen een voedingsbron voor bijen en vlinders, maar ook een mogelijke schuilplaats voor dieren. Hallema: “Knotwilgen zijn een soort wondertjes van biodiversiteit doordat ze heel veel insecten aantrekken en ook vogels, padden, salamanders en marterachtigen.”

Fietsenrek

De auto’s staan er dag en nacht. Het is een allegaartje van wat buitenlandse kentekens, een enkele aanhangwagen en camper en Nederlandse auto’s. Het zouden deels bezoekers zijn van de jachthavens in de buurt, maar uit gesprekjes met parkeerders maken de actievoerders op dat het ook gaat om Amsterdammers die hier een plek hebben gevonden voor hun auto toen in hun buurten in Noord en Oost betaald parkeren is ingevoerd. Een regelmatig vollopend fietsenrek wijst daar ook op. “Met betaald parkeren krijg je verstening van wat groen en zacht hoort te zijn,” waarschuwt Sylvia Fennis uit Noord. “Dat past niet bij de klimaatproblemen die op ons afkomen.”

Hallema vreest de gevolgen voor het groen verderop in Noord. Uit onderzoek dat de natuurbeschermers eerder hebben laten doen bleek dat dieren uit Waterland vanuit hier de Schellingwouderbreek, het Rietland en zelfs het Vliegenbos weten te vinden. “Als de berm hier kapotgereden wordt, dan verzwakt dit ook de ecologie verderop in Noord.”

Stadsdeel Noord is bekend met de toestroom van auto’s in het groen langs de stadsrand bij Schellingwoude. Het stadsdeel wil met de bewoners van het gebied op zoek naar een passende oplossing, zegt een woordvoerder. Voor de verkeersveiligheid zijn in de bochten al paaltjes neergezet, maar voor het parkeerprobleem is nog geen oplossing bedacht. “Als parkeren hier onmogelijk wordt gemaakt, verplaatst het probleem zich waarschijnlijk naar de bermen in de omgeving.”