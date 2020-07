Boom of knuffeldoekje voor nieuwgeboren Amsterdammers

Beeld Unsplash

Eerder kreeg iedere nieuwe stadsbewoner een rood-witte IAmsterdam-badcape cadeau van de gemeente. Maar aan de baddoek kleefden veel nadelen. Hij werd geproduceerd in China, had hoge transport- en opslagkosten en moest bovendien voor gebruik drie keer gewassen worden. Daarnaast kregen ouders eenzelfde badcape bij een tweede, derde of vierde kind.

Weinig duurzaam, vindt het college van burgemeester en wethouders en daarom wordt het presentje na dertien jaar vervangen door een duurzamer alternatief. Voortaan krijgen ouders bij de geboorteaangifte de keus tussen een duurzaam knuffeldoekje of het laten planten van een boom als cadeau.

Bomen

De bomen zullen worden geplant door stichting Trees for All, bij voorkeur binnen de grenzen van Amsterdam. Waar en hoe dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend. Het knuffeldoekje, in de huisstijl van de gemeente Amsterdam, is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled plastic uit de oceaan en wordt geproduceerd in Europa.

Daarnaast krijgen alle ouders een felicitatiekaart van de burgemeester van speciaal ‘groeipapier’. Daarin zijn zaden verwerkt waarmee je thuis bloemen kan laten groeien.

Ook in andere steden krijgen pasgeborenen een cadeau. In Den Haag is dat bijvoorbeeld een knuffelooieveaar, in Utrecht een rompertje met een Domtoren.

De Amsterdamse gemeente maakt, heel duurzaam, eerst de oude voorraad badcapes op. Waarschijnlijk vanaf september kunnen ouders voor één van de nieuwe cadeaus kiezen.