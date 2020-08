Boom die Bijlmerramp overleefde genomineerd voor boom van het jaar

De Boom Die Alles Zag, aan het Nellesteinpad in Zuidoost. Beeld Marc Driessen

De iconische ‘Boom Die Alles Zag’ overleefde de crash op de nabijgelegen flats, maar heeft nu last van een parasitaire zwam in de stamvoet. Behalve een belangrijke plek voor de jaarlijkse herdenking op 4 oktober, vormt de boom ook het startpunt van rondleidingen. Het gebied waar de boom deel van uitmaakt, het Bijlmer Museum, is sinds 2018 beschermd stadsgezicht.

De Stichting Beheer Het Groeiend Monument heeft de boom aangemeld bij het SBNL Natuurfonds die de verkiezing organiseert. Deze landelijke verkiezing gaat vooraf aan een Europese Tree of the Year-wedstrijd. Vooral het verhaal achter de boom is van belang en bomen met een aangrijpend verhaal doen het doorgaans goed.

Per provincie heeft een vakjury een boom uitgekozen. Voor Noord-Holland is dat dus De Boom Die Alles Zag geworden. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing is blij met de nominatie van de boom. “Het zou bemoedigend zijn als hij boom van het jaar zouden worden, want ‘de boom die alles zag’ betekent veel voor ons allemaal.”

Stemmen kan tot en met 14 oktober 12.00 via deze website.