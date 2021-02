Booking.com heeft het zwaar, maar ziet een weg uit de crisis

Beeld ANP

Door de coronacrisis zakte het aantal hotelboekingen als een pudding in elkaar. Het afgelopen jaar werden voor 35,4 miljard dollar hotelkamers geboekt bij het bedrijf, twee derde minder dan in 2019.

“De reiswereld blijft tot nu uitdagend,” aldus topman Glen Fogel van Booking, “met reisrestricties in de hele wereld.” Ook januari was volgens hem nog een slechte maand, maar er begint licht te gloren.

“In de afgelopen weken zien we de start van verbeteringen in de boekingen. Ik heb meer vertrouwen dan ooit in onze lange termijn en het uiteindelijk sterke herstel van de reisbehoefte.”

Sanering

Booking zit midden in een grootschalige sanering waarbij wereldwijd een kwart van de 17.000 arbeidsplaatsen verdwijnt. De impact daarvan op de kantoren in Amsterdam, waar tot de coronacrisis 5500 mensen werkten, is groot.

Daarnaast lijkt er een leegloop in de top van het bedrijf gaande. Vorig jaar stapten drie topmanagers op, volgens NRC is nu de hoogste technologieman vertrokken.

Vorig jaar ontstond ophef over die sanering omdat Booking voorafgaand aan die ingreep NOW-salarissteun opstreek, voor 65 miljoen euro. Terwijl het concern even daarvoor van de jaarwinst over 2019 vijf miljard dollar uitkeerde aan de aandeelhouders en nog eens voor acht miljard eigen aandelen inkocht. Daarop besloot het bedrijf van verdere steun af te zien.

Onder meer omdat Booking.com gemiddeld 15 procent van de boekingsprijs inhoudt bij deelnemende hotels, daalde de omzet van het bedrijf vorig jaar eveneens scherp: 55 procent naar 6,8 miljard.

De winst kelderde 99 procent naar 59 miljoen dollar, maar daar zat een eenmalige meevaller van 1,8 miljard bij.