Boodschappen steeds duurder: ‘Ik heb regelmatig iets in mijn handen waarvan ik denk: jezusmina, écht!?’

Muhiba en Refik (zonder achternaam, 50 en 64), zorgmedewerker en afgekeurd

Muhiba houdt de aanbiedingen van de supermarkten goed bij. “Je hebt daar zo’n speciale app voor. Alles is zó duur tegenwoordig, je moet wel. We zijn net terug van vakantie in Kroatië. Op de terugweg hebben we wat boodschappen gedaan in Duitsland. Veel goedkoper dan hier. In Nederland sta ik in de winkels regelmatig in mijn handen met iets waarvan ik denk: jezusmina, écht!? Een voorbeeldje: voor crème fraîche betaalde ik kortgeleden nog maar 57 cent, nu is het al 99!”

Ze komen allebei uit Bosnië en wonen al lang in de Indische Buurt. Sinds hij is afgekeurd als plaatwerker, doen Refik en Muhiba vaak samen boodschappen. “Een vrouw wil altijd een volle kar,” zegt hij. Maar een volle kar is er tegenwoordig niet meer bij, leggen ze uit. Hun boodschappen doen ze in supermarkten verspreid over heel Oost. Zij: “Hier dit, daar dat. Kijken waar het ’t goedkoopst is. Meestal is dat bij de Lidl of de Aldi, maar soms moet je juist bij Albert Heijn zijn.”

Wil niet met naam en gezicht in de krant (63), gepensioneerd

Om de hitte het hoofd te kunnen bieden, doet deze mevrouw vandaag boodschappen in een speciaal koelvest. Ook het petje dat ze draagt is van verkoelend materiaal. Ze laat zien wat ze zojuist heeft gekocht bij de grote Albert Heijn in de Molukkenstraat. “Een reep biologische chocolade, gezonde yoghurt, een fles rosé, alcohol vrij bier... Ik krijg morgen bezoek, vandaar.”

Met verbazing bekijkt ze de laatste tijd de prijskaartjes in de supermarkt. “Ik kom overal, AH, Jumbo, Lidl, Vomar... En overal is ’t hetzelfde. Alles wordt duurder en duurder. Vooral met graanproducten is het erg. Goede thee en koffie – die ik haal bij Simon Levelt – zijn bijna niet meer te betalen.”

Meer dan ooit houdt ze de aanbiedingen in de gaten. “Toen ik nog werkte, was ik organisatiedeskundige. Ik heb daar wel een zekere beroepsverdwazing aan overgehouden. Ik vind het wel leuk om uit te zoeken waar bepaalde producten het goedkoopst zijn. Maar ik ben alleenstaand, ik snap goed dat je daar de tijd niet voor hebt met een druk gezin.”

Sheldon Yu (29), software-engineer

Sheldon Yu heeft heel bescheiden geshopt bij de AH. Hij heeft alleen een pak frisdrank gekocht, dat hij direct aan zijn mond zet. Hij heeft ook een voetbal in zijn tas, maar die had hij al. Yu komt uit China en werkt na een studie aan de TU in Delft in de IT-business in Amsterdam. Hij woont in Zuidoost en is nu in Oost omdat hij zo gaat zwemmen in het Flevoparkbad.

Merkt hij veel van de gestegen prijzen? “Nou, ik ben niet zo heel prijsbewust, eerlijk gezegd, maar ik heb wel het gevoel dat de dingen duurder worden.” Vallen bepaalde producten hem in het bijzonder op. Hij denkt diep na. “Zijn groente en fruit niet duurder geworden?” Dat pak frisdrank, wat heeft hij daarvoor betaald? “1,25 euro. Dat lijkt me redelijk. O, wacht, het kostte 1,95 euro. Nou ja, ik ben er niet zo mee bezig.”

Marieke Schouten (42), verzorgt trainingen en opleidingen

Marieke Schouten uit de Watergraafsmeer, die met een volle wagen de Lidl in de Soerabajastraat in de Indische Buurt uitkomt, is niet heel gek op boodschappen doen. “Tijdens de coronatijd was het leuk, toen was ’t het enige uitje. Wij spraken thuis van op safari gaan. Op zo’n safari belandden we hier in de Lidl en sindsdien komen we hier regelmatig. Onlangs op vakantie in Spanje deden we ook boodschappen bij de Lidl.”

Voorheen deed ze vooral bij Albert Heijn boodschappen. “Maar de prijzen zijn daar zo gestegen, je komt echt met minder thuis.” Ze merkt dat vooral groente en fruit de laatste tijd duurder zijn geworden. “Het loont om daar even voor naar de Lidl te rijden. De basale dingen hebben ze hier, maar voor gluten- of lactosevrije producten moet je ergens anders zijn.”

Mohammed Blal, 29, it-specialist

Mohammed Blal komt uit Frankrijk, Straatsburg om precies te zijn. Boodschappen doen is in Nederland aanzienlijk duurder dan in Frankrijk, zegt hij. “Ik wist niet wat ik zag toen ik ontdekte wat bronwater hier kost. Nou ja, dat koop ik dus maar niet meer. Kraanwater is hier ook goed te drinken. Maar zonder brood kun je niet en dat is hier ook echt duur.”

Hij woont sinds twee jaar als expat in de Indische Buurt. In de Lidl heeft hij zojuist een overlevingspakket voor de zondag gekocht, zoals hij het noemt. Er zitten sapjes in, veel fruit en ijs van zowel de consumptie- als de blokjesvariant. “Ik ben alleen. Nou ja, ik heb wel een vriendin, maar geen gezin. Ik red me wel, zo lang ik de Albert Heijn vermijd, maar ik kan me voorstellen dat het met die hoge prijzen moeilijk rondkomen is als je kinderen hebt.”