Boodschappen in een oogwenk: ook Marqt gaat thuisbezorgen

Marqt gaat zeven dagen in de week boodschappen leveren via Thuisbezorgd.nl. Beeld Lin Woldendorp

Consumenten kunnen straks meer dan 300 producten van Marqt thuis laten bezorgen vanuit winkels in Amsterdam en Den Haag, schrijft Thuisbezorgd.nl in een persbericht. Zeven dagen in de week kunnen consumenten van 10.00 tot 19.00 uur bestellen, alleen op zondag vanaf 11.00 uur.

‘We zien tegenwoordig dat consumenten ons platform niet alleen omarmen voor het bezorgen van hun favoriete maaltijd, maar ook voor het bezorgen van boodschappen en gemaksartikelen, of dat nu verse groenten en fruit zijn, of essentiële voorraadartikelen,’ zegt Gijs Weterings, Country Director bij Thuisbezorgd.nl. ‘Daarom behoren supermarkten als Marqt tot de snelst groeiende sectoren voor bezorging.’

Explosie van boodschappenbezorgers

De markt voor het laten thuisbezorgen van boodschappen is in de laatste anderhalf jaar geëxplodeerd. In Amsterdam openden in korte tijd tientallen vestigingen van Flink, Gorillas, Getir en Zapp om boodschappen vaak in minder dan tien minuten thuis te bezorgen. Maar door de vele overlast die gepaard ging met de opening van de distributiecentra van de flitsbezorgers trapte de gemeente in januari op de rem. Door een zogenoemd voorbereidingsbesluit mogen flitsbezorgers voorlopig geen nieuwe vestigingen openen en de gemeente is zelfs gestart met het sluiten van de darkstores die te veel overlast veroorzaken.

Op dat moment zijn Jumbo en Albert Heijn ook wakker geworden. Begin januari besloot Jumbo in zee te gaan met Gorillas en de flitsbezorger zijn boodschappen bij de consument te laten bezorgen. Albert Heijn volgde drie maanden later en ging daarvoor samenwerken met maaltijdbezorgers Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. De supermarktketens profiteren daarmee van de pauzeknop waar Amsterdam op heeft gedrukt wat betreft uitbreiding van flitsbezorgers.

Geen darkstore

Voordeel voor Jumbo, Albert Heijn en Marqt is dat de vestigingen van de supermarkten vaak al op centrale locaties in de stad zitten waarvandaan snel bezorgd kan worden bij de consument. Juist dat soort vestigingen (darkstores) worden van flitsbezorgers gesloten omdat ze te veel overlast veroorzaken en volgens de gemeente niet in de bestemmingsplannen passen die er op de panden rust.

Thuisbezorgd.nl zegt dat de vraag van consumenten ‘voor het thuisbezorgen van boodschappen en gemaksartikelen naar verwachting zal blijven stijgen’ en dat deze markt dan ook topprioriteit is voor het bedrijf.