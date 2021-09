Bont en levende kreeften vanaf 2022 verboden op Amsterdamse markten

Het verbod op de verkoop van levende kreeften, krabben en bont is genomen met het oog op het dierenwelzijn. Beeld Getty Images

Het stadsbestuur wil dat het verbod er komt in het belang van dierenwelzijn. ‘Samen zorgen we ervoor dat dieren gezond zijn, goed verzorgd worden, en dat de stad leefbaar blijft voor dieren,’ staat in een verklaring.

Amsterdam heeft 34 markten en is daarmee volgens de gemeente de stad met de meeste markten van het land. Volgens wethouder Victor Everhardt (Economische zaken) gaat de stad handhaven op het verbod. Vanaf maandag kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen de maatregel.

‘De gemeente heeft het welzijn van dieren hoog op de agenda staan,’ verklaart het stadsbestuur. Zo worden dierententoonstellingen al een tijd ontmoedigd en mogen dieren ook niet meer ingezet worden voor reclamedoeleinden in de stad. In 2018 deed de Partij voor de Dieren al een voorstel om de verkoop van bont en levende krabben en kreeften aan te pakken. Dat werd toen gesteund door het college.

Belachelijk

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) vindt het verbod op bontjassen belachelijk. “Schandalig dat dit voorgesteld wordt, typisch weer iets Amsterdams,” aldus een woordvoerder. “Nieuwe bontjassen worden eigenlijk niet verkocht. Het bont dat er is, in de winter op de centrummarkten, is eigenlijk allemaal tweedehands.”

Hoeveel marktkooplieden door het verbod geraakt zullen worden, is niet precies bekend bij de branchevereniging. “Maar als een van de ondernemers die lid is bij ons hier onrecht aan ondervindt, dan gaan we zeker bezwaar maken op basis van rechtsongelijkheid. Want in de detailhandel kunnen ze de producten niet verbieden, daarom doen ze het op de markt.”